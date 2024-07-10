台北幼兒園長之子性侵案擴大 還涉嫌偷拍20女童百片性影像

台北地檢署。（資料照）

2024/07/10 12:48

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園長的兒子「小毛」（化名）涉嫌猥褻、指侵6名女童，去年被依加重強制性交等罪起訴，全案法院審理中。檢警持續溯源發現，「小毛」還涉嫌在幼兒園偷拍20多名女童性器官，檢察官日前執行搜索，在「小毛」的電腦查扣600多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪持續偵辦中。

據了解，「小毛」年近30歲，幼教相關科系畢業，2021年開始到母親經營的幼兒園工作。2022年暑假曾有女童不願到幼兒園上學，家屬再三追問，女童明確說出，某日幼兒園午休時，「小毛」把手伸進棉被撫摸她的屁股溝，家長憤而提告，但因沒有監視器畫面、女童也沒驗出傷勢，且「小毛」否認犯行，最終因罪證不足不起訴。

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未料，去年7月又爆出有女童在睡前突拉開褲子，告訴媽媽被「小毛」撫摸下體，甚至把手伸進褲子裡指侵，媽媽嚇壞，連夜報警，並帶女兒到醫院驗傷。

警檢追查發現，「小毛」涉嫌對6名女童下手，手法均是利用抱女童坐在大腿的機會，藉機用手指按壓女童陰部，甚至大膽拉開女童褲子指侵，去年8月依加重強制性交等罪起訴。

後來承辦此案檢察官因個人因素留職停薪，另名檢察官接手偵辦後，檢警發現「小毛」還涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，日前再發動搜索，在「小毛」電腦、硬碟查扣600多部性影像，被害女童多達20多名。

檢察官為釐清案情，先期也提訊在押的「小毛」，當庭勘驗600多部性影像，全案朝違反依兒少性剝削等罪偵辦中。

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