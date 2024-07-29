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颱風後菜價翻倍漲 空心菜、地瓜葉每公斤都破百元

颱風短期葉菜受損沒菜可收，到西螺果菜市場交易的菜農較颱風前明顯減少。（記者黃淑莉攝）

颱風短期葉菜受損沒菜可收，到西螺果菜市場交易的菜農較颱風前明顯減少。（記者黃淑莉攝）

2024/07/29 13:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶大風大雨，造成中南部多處蔬菜產區受創，西螺果菜市場今（29）日葉菜類到貨量減少，多項批發價格翻倍漲，其中空心菜颱風一綑3公斤約200元，今天漲至400元、白莧菜也從260元漲至400元，均價每公斤破百元，甚至連地瓜葉每公斤也漲至百元。

西螺果菜市場人員指出，今天菜農到市場交易的人較颱風前少了近半數，應該是颱風時菜泡水受損沒菜可採；另菜農說，這次颱風不僅雨大，風勢也很強勁，很多菜沒泡水也被強風吹壞，賣相不好，採收了也沒人要買。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，今天到貨量約800公噸，均價約51元，相較上週六27日價格小跌約2元，主要是風災後賣相不佳，承銷商買氣不佳。

價格方面，短期葉菜因泡水，價格全面上漲，從颱風前每公斤30多元漲至50多元；菜王「高麗菜」高山的因山區因道路不通，今天到貨量僅30公噸，一件30公斤從1300漲至1500元，平地也從1000元漲至1200元。

傳統市場菜販表示，今天葉菜、花果類蔬菜的批發價都全漲，漲幅較大除空心菜、莧菜、大陸妹外，地瓜菜一件10公斤從550元漲至1000元。

孫姓家庭主婦說，今天到傳統市場買菜全都「貴參參」，高麗菜一斤6、70元買半顆170元、空心菜一把也從25元漲至35，空心菜及莧菜一把漲至40元。

蔡德福表示，批發價每公斤約50多元已是高檔，接下來幾天漲幅不大，但會維持在50多元左右，預估約要半個月復耕後價格才會回穩。

颱風過後，蔬菜飆漲，空心菜批發價每公斤破百元。（記者黃淑莉攝）

颱風過後，蔬菜飆漲，空心菜批發價每公斤破百元。（記者黃淑莉攝）

地瓜葉批發價也破百元。（記者黃淑莉攝）

地瓜葉批發價也破百元。（記者黃淑莉攝）

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