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藍綠議員都要求比照高雄 台南淹水50公分以上改補助1.5萬

台南市淹水50公分以上受災戶，市府加碼1.5萬元，泡水汽機車也有補助 。 （圖由南市府提拱）

台南市淹水50公分以上受災戶，市府加碼1.5萬元，泡水汽機車也有補助 。 （圖由南市府提拱）

2024/07/29 12:55

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風肆虐豪雨造成台南多處積淹水，為了減輕受災戶負擔、提供民眾更高額的補助經費以重整家園，台南市長黃偉哲宣布加碼補助，淹水50公分以上受災戶，南市府加碼1.5萬元。

另外，淹水20公分以上未達50公分的住戶也加碼補助5千元；泡水汽、機車也可加碼補助，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元，可檢具申請補助。市長黃偉哲感謝台南市議會正、副議長、各黨團一致支持加碼補助方案，並已責成各區公所「從速、從簡」儘速處理。

台南市議會國民黨團今天召開記者會，要求比照高雄市提高淹水災害補助金，由現行5000元，加碼至1.5萬元。民進黨市議員李宗翰也要求應比照高雄加碼補助。

台南市政府社會局今天公布「凱米颱風淹水救助申請辦法」，淹水入戶50公分以上住戶，由台南市政府加碼1.5萬元，加上中央加發每戶2萬元，共計每戶慰助金3.5萬元；若擁有中低收入戶身分，台南市政府也加碼1.5萬元，加上中央加發補助金，中低收入戶最高可領4.5萬元。

此外，為減輕民眾財產損失衝擊，淹水20公分以上未達50公分的住戶，南市府加碼提供每戶5千元的慰助金；若為中低收入戶，除了市府加碼補助的5千元，另有中央加發1萬元，共1.5萬元。

泡水汽、機車方面，汽車受損維修超過2萬元，機車受損維修超過2千元的民眾，只要檢具收據或其他足資證明的資料即可申請補助。

社會局表示，為了便利民眾，受災區的區公所設有單一窗口，淹水入戶的民眾以及泡水車主，即日都可以到淹水區域的區公所填寫申請書，並請檢具相關證明。淹水住戶請檢具例如淹水照片、行車紀錄、監視器紀錄、或其他足資證明之資料等；泡水車輛請檢具例如維修收據或證明、或其他足資證明之資料等，以利加快勘查、審核速度，早日領取核撥款項。

南市議會國民黨團召開記者會，要求比照高雄市提高淹水災害補助。（記者蔡文居攝）

南市議會國民黨團召開記者會，要求比照高雄市提高淹水災害補助。（記者蔡文居攝）

凱米颱風肆虐豪雨造成台南多處積淹水，南市決定加碼補助。（圖由讀者提供）

凱米颱風肆虐豪雨造成台南多處積淹水，南市決定加碼補助。（圖由讀者提供）

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