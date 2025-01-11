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    首頁　>　政治

    釘孤枝現場狂遭「1群人」認出 八炯笑稱：他們到底有多少人

    民眾黨號召支持者到自由廣場，舉行「111釘孤枝」抗議。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨號召支持者到自由廣場，舉行「111釘孤枝」抗議。（記者陳逸寬攝）

    2025/01/11 20:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今（11日）動員支持者，舉辦「111釘孤枝」的抗議集會，聲援被羈押的前主席柯文哲。網紅八炯親臨活動，但他卻頻頻被青鳥認出，讓八炯直呼，「他們到底有多少人啦。」

    民眾黨代理主席黃國昌今日號召支持者，前往自由廣場參加「111釘孤枝」活動，不少國民黨的政治人物，都到場支持參與。而下午5點48分，集會主持人甚至宣布，共有15萬人湧入現場。不過，一向反共的八炯，居然也前往加入活動。

    日前在民眾黨抗議集會的群組裡，竟然有支持者把八炯、「閩南狼」陳柏源、四叉貓等，多位網紅合成在活動的海報上，連到地檢署按鈴告發京華城案的國民黨北市議員鍾小平，也被列在海報的上面。

    對於如此的情形，八炯就在Threads上表示，「身為挺柯網紅怎麼能不來呢？」但他也提到，「我真的會笑死！遇到一堆反串的。」原來，八炯走在活動現場，一直被參與的民眾打招呼，「這裡很多青鳥跟我打招呼」。

    八炯直言，「遇到一堆反串的」更笑稱，「扣掉我們，他們到底有多少人啦！」在貼文分享的影片結尾中，八炯還高喊，「你也來反串喔？」

    在 Threads 查看

    「挺柯網紅」海報中，八炯竟也在其中。（擷取自八炯Threads）

    「挺柯網紅」海報中，八炯竟也在其中。（擷取自八炯Threads）

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