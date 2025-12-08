為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    本週氣溫變化走勢一次看！週末恐迎入冬首波冷氣團 最冷時間點曝

    2025/12/08 16:59 即時新聞／綜合報導
    本週2波冷空氣影響台灣，週末更強冷空氣南下，有機會達到入冬第1波大陸冷氣團等級。（圖擷自天氣風險 WeatherRisk臉書）

    本週2波冷空氣影響台灣，今明（8～9日）2天首波東北季風影響，北台高溫降至21度左右，入夜留意局部輻射冷卻，空曠地區低溫15～17度；週末（13日）更強冷空氣南下，有機會達到入冬第1波大陸冷氣團等級。

    天氣風險公司臉書PO出本週溫度變化圖指出，今明東北季風影響，北部東半部有短暫陣雨機會，宜蘭可能累積較多雨量，其他地方天氣穩定；氣溫部分，北台灣白天高溫降至21～23度，花東地區高溫23～26度，中南部高溫則仍可達26～28度，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫15～17度，要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會，中南部日夜溫差變化較大。

    預估週三至週五（10～12日）東北季風較弱，各地高溫在24～28度間，南部可能來到29度或以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要持續注意輻射冷卻低溫發生的機會，可能仍有15度上下低溫。

    週末起更強冷空氣南下，北部、東半部有降雨機會，其他地方天氣仍較穩定，週日轉乾冷，北台灣白天高溫可能不到20度，週日晚間到下週一清晨，溫度最低，中北部、東北部空曠地區低溫可能降到10～13度間，有機會達到入冬第一波大陸冷氣團等級，要等到下週二（16日）才會明顯回溫。

