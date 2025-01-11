拱天宮「粉紅超跑」進香 14日擲筊定時程

「粉紅超跑」進香，14日擲筊定時程。圖為白沙屯媽祖登轎畫面。（資料照）

2025/01/11 19:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖聞名全台，其中徒步往雲林縣北港朝天宮進香更是全台宗教盛事，去年吸引近18萬名信眾報名隨媽祖婆進香，今年進香時程將於14日中午由值年爐主擲筊，經過媽祖婆聖意應允後確定。

拱天宮總幹事陳春發表示，去年將近18萬人報名，較前年10萬人多出不少，今年廟方未預估人數，但為了避免去年進香服裝等不足發放狀況，今年廟方準備較充足，屆時會有多少人報名陪同媽祖婆進香，但憑天意。

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拱天宮方也呼籲，今年擲筊過程將全程轉播，信眾不需要擠進廟裡，而包括登轎、出發、進火、回宮及相關儀式的時辰，都依媽祖婆旨意。

白沙屯拱天宮徒步進香依循傳統於農曆12月15日，由值年爐主向媽祖筊筶定次年進香日期，起駕、進火、回宮及相關儀式的時辰，每個時辰均以三聖筊為準，慎重其事。

由於媽祖進香是年度大事，廟方表示，擇訂日程均以三聖杯為依據，跋杯擇日時程多落在農曆2、3月間，也會出現落在農曆4月或正月例子，不過算是相當少，而每年進香時程則為6至12天不等。

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