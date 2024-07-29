凱米颱風重創取水管線設施 南投桃米親水公園變黃泥水

凱米颱風沖毀埔里鎮桃米親米親水公園取水口及管線設施，昨雖緊急搶修後供水，但水質、水量不穩，上池明顯黃濁。（記者佟振國攝）

2024/07/29 13:13

〔記者佟振國／南投報導〕正值南投縣埔里鎮親水節活動期間，但凱米颱風造成桃米里親水公園上游取水口崩塌及管線沖毀嚴重，雖經緊急搶修在昨（28）日恢復供水開園，但水量、水質無法穩定，池水黃濁且池底有泥沙沉澱，今（29）日起休園整理，預計8月3日（週六）重新開園，但公所強調仍須視復原進度，再決定提早或延後開園。

頗受親子遊客歡迎的埔里鎮親水節，6月21日至8月25日在桃米親水公園登場，由於屢飆高溫，暑假期間不分平、假日都是滿滿戲水人潮，今年農村水保署特別在水源頭增設2座各100噸的蓄水池及沉砂過濾池，活動開幕以來親水公園水質與水量有顯著提升。

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沒想到凱米颱風連下3天暴雨，造成山泉溪水的引水管線受創嚴重，前段取水口遭沖毀，部分管線也有多段支離破碎，經人員緊急施設臨時簡易取水口，昨（28）日勉強有水可用恢復開園，但初引進的水源較黃濁，導致上池變成黃泥水，下池的水質較佳，但是池底也有不少沉澱的泥沙。

有鑑於風災後水質、水量仍不穩定，公所昨晚緊急公告今、明2天親水公園休園進行園區整理，連同週三、四固定清潔日，園區都不開放，但還是有零星遊客進入戲水。

公所表示，由於親水公園上游取水口有大量崩塌，今天下午進行會勘並做整修，保守估計應該在週六（8月3日）會重新開園，最終仍得視取水設施、園區復原狀況，評估提早或延後開園，也提醒民眾行前務必注意園區公告，相關訊息公布於臉書粉絲頁「山系．桃米親水公園」。

桃米親水公園下池池底也可見明顯的泥沙沉澱。（記者佟振國攝）

桃米親水公園上游取水口及管線遭凱米颱風重創。（記者佟振國攝）

桃米親水公園因凱米颱風影響而休園。（記者佟振國攝）

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