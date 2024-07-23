凱米颱風來勢洶洶 菜農半夜搶收蔬菜

凱米颱風來勢洶洶，雲林菜農搶收蔬菜，以免心血泡湯。（記者黃淑莉攝）

2024/07/23 13:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風直撲台灣而來，擔心風雨無法收成，雲林地區菜農昨、今連續2天搶收蔬菜，以免數月心血泡湯，西螺果菜市場董事長蔡德福指出，颱風預期心理因素，這2天市場蔬菜到貨量從700多公噸增加到900噸左右，價格仍變化不大均價每公斤仍在35元左右，但預期接下來菜價會上漲1至2成左右。

西螺、二崙等地菜農今天一早忙著僱工搶收蔬菜，林姓菜農說，看到氣象預報颱風直逼台灣而來，昨天及今天菜農都在搶收蔬菜，全家這2天半夜2、3點就到田裡工作，擔心明天降雨無法採收，今天預計要收成到下午才結束。

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另一名林姓菜農指著眼前大白菜表示，菜種在土裡沒有錢，收成起來賣出去才有收入，這些都已經成熟可以採收，中部已好幾年沒有颱風來襲，預期這能致災較嚴重，趕緊趁這2天沒雨搶收。

蔡德福指出，前陣子因天氣太炎熱，蔬菜栽種不易，蔬菜量少，西螺果菜市場每天到貨量約700多公噸，平均價格每公斤約35、36元左右，颱風確定會影響台灣，菜農擔心心血泡湯，這2天忙著搶收，到貨量每天增加至8、900公噸，價格變化不大。

蔡德福說，不過颱風因素，除菜農搶收外，承銷商及家庭主婦的採購量也會增加，預期接下來幾天菜價應該會上揚，漲幅約在1至2成左右。

凱米颱風來勢洶洶，雲林菜農搶收蔬菜，以免心血泡湯。（記者黃淑莉攝）

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