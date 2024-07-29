凱米雨水「大進補」 太平山翠峰湖3成水量爆增至近滿水位

凱米雨水「大進補」，太平山翠峰湖從原本3成水量（右），爆增至近滿水位（左）。（圖由翠峰山屋黃清漢提供，本報合成）

2024/07/29 13:27

〔記者江志雄／宜蘭報導〕凱米颱風遠颺，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天恢復開園，園區內翠峰湖原本受高溫少雨影響，本月中旬水量剩30％，經過凱米帶來的豪雨「大進補」，水位持續攀升，目前已接近滿水位，成為近幾年夏季湖域面積最大的一次。

太平山翠峰湖位在海拔1850公尺山區，滿水位時的湖域面積可達25公頃，是全國最大的高山湖泊，因無河川注入，也無地下湧泉，湖水主要來自雨水挹注，這些年宜蘭縣少有颱風侵襲，翠峰湖維持低水位，夏季枯水期平均只有30％水量。

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凱米颱風期間，太平山遊樂區下起傾盆大雨，被形容「大雨像用倒的」，以凱米登陸前夕的7月24日為例，太平山累積雨量796毫米，翠峰湖678.5毫米，分別排名全國第1及第2位。

颱風過後，太平山遊樂區經理阮名揚、翠峰山屋資深員工黃清漢等人到翠峰湖勘察，發現湖水幾乎全滿，在歷年夏季枯水期中相當罕見，由於大雨下不久，湖水顯得混濁，再過幾天就會恢復湛藍湖域的景致。

阮名揚說，太平山遊樂區恢復開園後，蹦蹦車因鐵道尚待維修目前停駛，茂興懷舊步道暫停開放，另外，通往翠峰湖的翠峰景觀道路仍在辦理後續搶修，提醒遊客放慢車速注意安全。

太平山翠峰本月中旬水量剩30％的畫面。（圖由翠峰山屋黃清漢提供）

凱米颱風過後，翠峰湖水量爆增，目前接近滿水位。（圖由翠峰山屋黃清漢提供）

翠峰湖再過幾天就會恢復原本湛藍湖域的景致，圖為資料畫面。（圖由林業保育署宜蘭分署提供）

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