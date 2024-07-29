熱帶擾動現蹤！「97W」即將登陸9縣市大雨特報 南高屏炸大雷雨

熱帶擾動「97W」已經在家門口，目前在花蓮近海，即將接近陸地，氣象署雷達也捕捉到其蹤影。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/29 14:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶擾動「97W」已經在家門口，目前在花蓮近海，即將接近陸地，氣象署雷達也捕捉到其蹤影，受到低壓影響，氣象署在今（29日）下午針對9縣市發布大雨特報。

中央氣象署在今下午發布大雨特報，受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日新竹、苗栗、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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大雨特報範圍：新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雷達已經捕捉到擾動「97W」本體在花蓮東方近海，正在接近花蓮陸地，稍後花蓮地區留意間歇大雨，中、南部地區午後對流開始發展，下午至傍晚，請注意瞬間大雨、雷擊。

氣象署已經在下午2點30分針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度；持續時間至15時30分止。

9縣市大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

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