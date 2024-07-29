虐狗救援草草了事？ 台北市議員柳采葳轟動保處冷血

國民黨台北市議員柳采葳指控，台北市動保處救援隊員處理虐狗方式草率，要求進行再教育。（圖由柳采葳辦公室提供）

2024/07/29 10:28

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市上週傳出虐狗狀況，國民黨台北市議員柳采葳指出，動保處救援隊員下午前往虐狗地點時，僅因飼主不願開門，也未協同警方處理，未成功救援就草草了事，當晚接獲第2次通報時甚至抱怨「都回家了又被叫來」，批評動保處對動物救援的態度冷血，並要求台北市長蔣萬安對現行動保處人員進行再教育，並立即檢討、改善現行制度缺失。

柳采葳說明，7月23日下午有民眾發現有飼主虐狗，動保處獲報後派救援隊員前往虐狗地點，卻因為無法到達5樓，也未協同警方處理就草草了事。直到她當晚請動保處會同警方前往處理，當天晚上10點才救出狗狗，當時飼主還辯稱平時對狗狗很好，僅是因為狗狗亂玩毛巾才會動怒，她的辦公室主任當場要求動保處不能再讓狗狗回到飼主身邊，也將狗狗進行安置與健康檢查。

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柳采葳指出，動保處打從一開始就收到虐狗影片，明知飼主可能有嚴重暴力、情緒失控狀況，卻未協同轄區員警便隻身前往現場，施虐者不開門，救援隊員沒能救出狗狗就直接撤隊，顯然是便宜行事，「如果在這下午到晚上之間狗狗被虐死了呢？」

柳采葳質疑，動保處和處理該案的救援隊員根本無心於動保，動保處長當日下午就接到議員親自致電關切，但從下午到晚上的處理方式消極，救援隊員晚上甚至和員警抱怨「我都回家了，又被叫來」，對動物救援的態度冷血至極。

柳采葳說，本應保護動物的主責機關動保處，卻因為部份人士的冷血，成為了將小動物推向懸崖的那雙手。柳采葳也要求台北市長蔣萬安，針對現行動保處人員進行再教育，並立即檢討、改善現行制度缺失，否則憾事只會不斷發生。

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