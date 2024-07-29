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不滿卓冠廷爆「塞人到竹市府與高虹安發生口角」 柯文哲提告吞敗

前台北市長柯文哲（見圖）不滿現任新北市議員卓冠廷爆料他介入新竹市府人事布局，刑事自訴卓加重誹謗罪，士林地院審結稍早判卓無罪。（資料照）

前台北市長柯文哲（見圖）不滿現任新北市議員卓冠廷爆料他介入新竹市府人事布局，刑事自訴卓加重誹謗罪，士林地院審結稍早判卓無罪。（資料照）

2024/07/29 14:48

〔記者溫于德／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲不滿現任新北市議員卓冠廷爆料他與新竹市長高虹安（因貪污案被停職中）曾因人事布局發生口角，刑事自訴卓加重誹謗罪。士林地院審結，稍早判卓無罪；可上訴。

士院去年7月開庭時，卓冠廷親自到庭否認侵害柯文哲的名譽，且高虹安確實有被推薦人選，也有人從北市府轉到新竹市府，或有民眾黨員人到新竹市府任職；卓並指柯文哲罵人狗、罵人太監，不覺得羞辱別人，卻容不下他人批評。

卓冠廷進一步提到，自己的消息來源「很權威」地轉述柯、高會面的主題「與人事有關」，且消息並非空穴來風；至於「人事」則屬主觀討論，若有意見不合屬「非常符合常理」。

卓的律師指卓冠廷沒有「通靈能力」，必須有人知道消息才會傳開，況柯文哲在自訴狀已記載「有談到用才選人經驗分享」，高虹安也證實柯有推薦人選。

至於柯的律師聲請傳喚柯文哲等3人到庭作證，用以證明這場「單獨開會內容」連隨行人員都無法知悉，何況卓冠廷並未在場。

當天庭訊結束前，卓冠廷說柯文哲曾罵人是狗，也曾罵公務員是太監，言詞「尖刻如刀」卻不覺得是在羞辱他人，面對他提到柯與高虹安曾有口角卻「脆弱如玻璃」，可見是雙重標準。

前台北市長柯文哲，不滿現任新北市議員卓冠廷（見圖）爆料他介入新竹市府人事布局，刑事自訴卓加重誹謗罪，士林地院審結，稍早判卓無罪；可上訴。（資料照）

前台北市長柯文哲，不滿現任新北市議員卓冠廷（見圖）爆料他介入新竹市府人事布局，刑事自訴卓加重誹謗罪，士林地院審結，稍早判卓無罪；可上訴。（資料照）

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