防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

台灣武漢肺炎本土病例激增，全國提升至三級防疫警戒，不少醫院也祭出相關規範，本報在此為讀者整理全台醫院異動資訊。圖為台大醫院。（記者邱芷柔攝）

2021/06/29 00:28

首次上稿 05/20 14:01

更新時間 06/29 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例激增，全國持續三級防疫警戒至7/12，不少醫院也祭出相關規範，本報在此為讀者整理全台醫院異動資訊。

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全國

全國剩7380空床 陳時中：病床量能沒問題主要是分配問題

指揮中心5月28日公布目前確診患者有37%收治在醫院中，33%在集中檢疫所，15%在加強版檢疫旅館，依新規定解隔的民眾有92人。

指揮中心：擬開放專責病房染疫者2人1室

台北市長柯文哲5月24日建議，台大、榮總、三總等醫院正加緊趕工專責病房，但時間緊急，改裝也需時間，建議中央打破住院1人1室規則，允許2人1室，保持醫療量能。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心本來就有在討論，會往這個方向來進行。

病人須緊急手術篩檢未出爐怎辦？張上淳：適當防護下照開

雙北許多醫院執行醫療降載，懇請許多非緊急的患者延後就醫，且要求患者接受手術前必須接受篩檢，但如果須緊急開刀、篩檢結果未出前該如何處理？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳21日表示，救治病人是第一要務，在適當防護下，仍可執行緊急手術。

指揮中心：5家院內感染 新增和平醫院、三總松山分院

指揮中心5月20日再公布新增2家醫療院所列「院內感染」，分別為和平醫院及三總松山分院，加上日前公布的亞東醫院、高雄仁惠醫院及台北某血液透析中心，目前國內列院內感染醫療院所共有5家。

北市12區20家醫院加開快篩站

台北市長柯文哲5月23日下令，自5月24日起北市20家急救責任醫院全部投入快篩行列，每天早上8點至晚上8點，呼籲民眾若無接觸史、無明顯頭痛、發燒、味覺喪失等症狀，不要前來快篩，以免浪費醫療量能。

集中檢疫所再擴充828間

指揮中心5月23日表示，加強版集中檢疫所已陸續擴充量能，未來3天會持續加入828間，並會隨時視狀況擴大量能。

4012家醫療院所啟動視訊診療

全台有4012家醫療院所提供視訊診療服務。

健保署開放慢性病人視訊診療 林靜儀望流程更簡便

健保署公告開放穩定慢性病複診病人視訊診療，希望減少非急迫需求之患者前往醫院，新規祭出，民眾仍有疑惑，醫師林靜儀也加入討論，評論新規確實更佳便捷，但也希望「能有更簡便的流程」。

台大、北榮及北醫淪陷

台大醫院、北榮與北醫因確診者中有多人具萬華區足跡關連性，病毒疑是外來，尚未被列入院內感染，指揮中心疾呼，民眾非緊急、非必要，暫時不要到醫院，以減少醫院負荷及群聚感染的風險。

指揮中心：醫院可設微負壓病房

指揮中心目前有讓醫學中心可設立無完整負壓設備的微負壓病房，透過抽風等來保障工作人員的安全。

PCR核酸自費篩檢 6月27日0時起部立醫院從5千降為3千5

指揮中心6月26日宣布，將從6月27日0時起，部立醫院的PCR自費採檢費用從5千元降為3千5百元，急件從7千元降為4千5百元。

台北市

萬華、板橋人注意 6/17起到馬偕醫院無須透過戶外門診分流就醫

因應近日疫情趨勢，馬偕紀念醫院對就醫分流進行調整，自6月17日起，凡萬華及板橋區民眾若有門診或檢查需求，可直接由中山北路大門口過健保卡後入院，無須透過戶外門診分流就醫。

和平醫院：「負傷」扛專責醫院 全棟逐步清空

台北市衛生局長黃世傑說明，和平醫院即刻起逐步清空，接下來僅收治武漢肺炎病患，不再收其他類型病人。

台大醫院：19日起停止所有常規手術

台大醫院5月19日公布院內工務室有10名員工採陽，雖尚未列入院內感染事件，但院方為保全醫療量能集中抗疫，5月19日起停止所有常規手術。

台大醫院：陪病者2人以上須提供PCR陰性證明

台大醫院宣布新的門禁管制措施，住院陪病者第2人以上，都必須提供7天內核酸陰性檢驗證明。

北市立聯合醫院和平院區：暫停門診至5/28

台北市立聯合醫院和平院區5月13日有2名住院病患確診武漢肺炎，5月20日再傳有病患染疫，聯醫表示，這非院內感染，配合指揮中心政策，門診即日起停診到28日。

北市立聯合醫院陽明院區：暫停一般急診服務至6月15日

台北市立聯合醫院陽明院區月6月8日表示，有5位醫護人員遭受感染，為預防院內感染發生，一般急診服自6月8日至6月15日以武漢肺炎診治及採檢為主，其他醫療服務暫緩。

三總松山分院：暫停門診2週

三總松山分院5月14日宣布門診暫時關閉，北市府指出，要停診2週，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，因有門診人員被確診感染武漢肺炎。

馬偕紀念醫院：公布6大防疫措施

馬偕紀念醫院表示，配合雙北防疫提升至三級警戒，將實施6大措施，包括萬華、板橋民眾改為戶外門診、全院禁止探病、夜診暫停等。

台北醫學大學附設醫院：啟動遠距診療 13科別用電腦和機可看診、開處方箋

北醫附醫啟動「遠距通訊診療」2.0版，除原本居家隔離/檢疫/自主健康管理等對象外，擴大至門診慢性穩定的病患，提供13個科別供民眾透過電腦、手機即可完成看診、開立處方箋等流程。

台北慈濟醫院：設置戶外領藥窗口

台北慈濟醫院5月26日起新設置戶外領藥窗口，民眾僅需攜帶健保卡及醫師開立的第二、第三次慢性處方箋，於醫院大門口批價過卡後隨即可領藥，全程不用進入醫院，增加病人安全性，民眾也可上網預約慢性處方箋領藥，到院後可更快速完成領藥。

台安醫院：確診者在急診等了3天才上病房

台安醫院指出，一般隔離病房及加護隔離都已滿床，急診的民眾仍絡繹不絕；馬偕紀念醫院也表示，醫療量能相當緊繃，呼籲一般民眾不要到急診，以免增加急診醫護的負擔。

北市提放寬「一人一室」 指揮中心點頭：雙北專責病房可彈性調整

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥5月25日指出，同意雙北市能彈性調整「一人一室」規定，且需長期住院的洗腎病患也不受限此規定。

北市醫院可收治總數1034床 下週北榮、三總、萬芳皆再增加

北市府5月27日預估床位1034床，整體床位數還會往上加，預計下週一（5月31日）可到1225床，床位數的增加在專責病房，主要是三家醫院，包含台北榮總、三軍總醫院、萬芳醫院。

新北市

防堵社疫情 台北慈濟醫院設社區篩檢站 快篩及PCR同步檢測

台北慈濟醫院於6月1日起於醫院走廊設置社區篩檢站，讓有活動史、接觸史、疑似症狀等，相對風險較高的民眾及早接受篩檢。

亞東醫院：取消現場掛號 關閉捷運連通道

亞東醫院啟動營運降載計畫，5月16日起停止或延後非必要緊急住院、手術及治療，關閉亞東醫院捷運連通道，並暫停全線接駁車服務，5月17日起取消現場掛號。

汐止國泰醫院：急診緊急喊卡

汐止國泰醫院5月20日緊急發出聲明，該院急診室1名醫師確診，院方已暫停急診服務，並擴大匡列篩檢相關接觸人員。

聯醫三重院區：當專責醫院

新北市衛生局指出，截至5月23日晚上，新北市共有650床專責病床，已使用486床，剩下164床，因此市長侯友宜宣布，啟動第2階段的「病房清空計畫」，5月24日徵用1043個專責病床，安排已經康復的一般患者出院，輕症確診者送往加強版的集中檢疫所。

新北衛生局：同家人、同事件可同室

新北市各專責醫院武漢肺炎專責病房已使用約7成，中央流行疫情指揮中心5月25日同意雙北市彈性調整「一人一室」規定，新北市政府衛生局長陳潤秋表示，同室收治以同一家人、同一事件或同一病株為主，各院會視病室以及病患情況處理。

動物醫院改採預約制 診療僅能1位飼主陪同

261間動物醫院實施預約看診服務，民眾先行電話或網路預約，診療過程只能有1位飼主陪同。

新北市立土城醫院開設孕婦疫苗專診

新北市立土城醫院院長黃璟隆表示，為打造孕婦友善服務，降低群聚感染風險，與一般民眾分流，特開設孕婦莫德納疫苗專診。

桃園市

33人確診! 國軍804醫院 門診急診再關14天

桃園市長鄭文燦26日在市府防疫專案會議宣布，八○四醫院自26日起十四天，停止門診、急診、住院、疫苗接種，僅保留慢性病處方箋與遠距看診服務，透過全面降載以達清零目標。

新竹縣

中醫大新竹附醫：5月25日至5月28日提供視訊診療服務

中國醫藥大學新竹附設醫院宣佈，5月25日起到5月28日提供視訊看診服務，請有需要的民眾在計畫看診日的「前1天」完成「遠距視訊診療服務」連結的「視訊掛號」，不受理看診當天才掛遠距看診。

新竹臺大分院生醫醫院竹東院區：啟用「正壓檢疫亭」

新竹臺大分院去年7月就跟財團法人工業技術研究院合作，聯手在他們的生醫醫院竹北院區急診室外設置「組合屋戶外篩檢站」和「正壓檢疫亭」，其中的「正壓檢疫亭」5月27日也在生醫醫院的竹東院區正式啟用了，以全面提升新竹縣溪南地區的採檢量能、落實分艙分流管理跟保護醫護同仁。

中醫大新竹附醫：遠距視訊診療、「藥來速」領藥

中醫大新竹附醫配合中央政策，提供遠距視訊診療，網路預約掛號後透過醫師視訊看診，隔天持健保卡至「藥來速」批價與領藥，全程都無須進入醫院，隨全國三級警戒延長，這項服務也適用到6月14日。

新竹臺大分院生醫醫院啟用全自動PCR檢測系統

新竹臺大分院生醫醫院為了提高PCR的整體檢驗量，6月4日啟用「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」，每日可提昇該分院3個院區的總採檢量約5.8倍。

花蓮縣

部立花醫：轉專責醫院停止門診、急診

衛生福利部花蓮醫院5月28日起停止一般門診及急診醫療，配合花蓮縣衛生局指示，轉為確診者專責醫院，將全力投入防疫應變。

台中市

台中慈濟醫院：實施視訊門診

台中慈濟醫院配合健保署政策，5月24日起推出「視訊門診」。

國軍台中總醫院6月15日起恢復正常運作

國軍台中總醫院6月9日1名護理師PCR檢驗呈陽性，故院方緊急公告暫停急診、住院、健檢、快篩和公自費核酸篩檢等服務，經匡列醫院工作人員、病人共1273員進行核酸檢測（PCR）結果均為陰性，從6月15日起該院恢復正常運作。

烏日林新醫院推企業快篩 提供到院、到場篩檢

烏日林新醫院針對公司規模、篩檢人數等需求，由專業醫護及醫檢師團隊，親自到公司行號設置快篩站，目前一天採檢量最高可達600人，讓企業員工避免到高風險區進行檢測，降低染疫風險。

長安醫院社區篩檢站6月25日啟用

台中市太平區長安醫院通過市府衛生局審核啟用社區篩檢站，設罝於急診處前，若快篩陽性者可直接至急診處進行PCR篩檢。

嘉義市

疫情期間 嘉基提供慢性病人通訊診療服務

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，很多慢性病患者不敢到醫院回診，嘉義基督教醫院針對慢性病患者提供電話診療服務，減少進出醫院，降低感染風險；該院自5月21日實施通訊診療以來，已有超過500位患者使用，至6月30日前也有1000位民眾預約通訊看診服務。

台南市

安南醫院：啟動視訊門診

台南市立安南醫院啟動「視訊診療門診」，首波開放心臟、消化、神經等內科與骨科、大腸直腸、一般、整形、心臟等外科、中醫婦兒科與家庭醫學科提供視訊看診，事先可電話預約，持續相關醫療診治。安南醫院提供預約專線06-3553111轉分機3467，有需求的民眾可申請辦理。

台南新樓醫院增加電話診療服務

台南新樓醫院除提供「視訊診療」看診外，6月9日起再增加「電話診療」服務，民眾可透過視訊或電話完成門診看診。

高雄市

高雄長庚紀念醫院：5月18日起暫停非急迫性住院、手術、檢查及健檢

高雄長庚5月18日起暫停（延遲）非急迫性住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

高市聯合醫院：增設戶外安心門診

高雄市立聯合醫院5月25日起增設戶外安心門診，將門診地點設置在院外員工停車場，提升防疫層級，防堵院內感染發生。

屏東縣

枋寮醫院門急診再停兩天 今全院篩檢332人 已196人PCR陰性

屏東爆發武漢肺炎delta病毒本土傳染鏈，其中確診者曾前往就醫的枋寮醫院28日已停門急診一整天清消，屏東縣政府晚間再宣布要再「停兩天」，內部員工是否有因此遭到傳染，已引發地方人心惶惶，不過，縣府晚間宣布，目前全院332名員工都已採檢，其中PCR篩檢196位於陰性，其餘檢驗中。

屏東再+0 潘孟安宣布113間醫療院所視訊看診

屏東縣長潘孟安宣布已媒合縣內113間醫療院所門診擴大啟動視訊看診，適用對象增加門診病人。

台東縣

台東馬偕醫院：6月起開設視訊防疫門診

台東馬偕醫院配合防疫政策，減少人員進出醫院，降低感染的機會，自6月1日起開設「遠距視訊防疫門診」。

關山慈濟醫護：提供門診遠距醫療服務

台東關山慈濟醫院關慈目前僅開放每週二、三、五下午3點至5點，提供慢性處方箋領取服務，由民眾統一將處方箋及健保卡繳交入口工作人員，由專人協助批價領取；另門診也提供「門診遠距醫療」服務，讓居家檢疫、居家隔離，或者有需要的門診病人，不必外出也能夠安心看診，如有需要可來電洽詢社服窗口進行預約。

部東醫院：清空轉為專責醫院 5月26日起不收急診病患 自5月29日起停門診

衛福部台東醫院5月26日起不收急診病患，且自5月29日起停止門診受理，只接受衛生局安排就醫病人，成為負責收治武漢肺炎病患的專責醫院。

金門縣

金門快篩站重新上路 首日自願受檢率約41％

中央同意金馬澎3離島自願性採檢，金門縣設於機場入境處的快篩站5月26日中午重新安裝、啟動後，計有119名旅客入境，其中49人自願接受採檢，自願受採檢者的比率約41％，旅客從報到，等候結果出爐約30分鐘。

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