凱米襲台快閃！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

中颱「凱米」持續籠罩，應慎防強風大雨。（圖擷自中央氣象署）

2024/07/25 07:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號颱風「凱米」暴風圈籠罩台灣，中央氣象署25日持續發布海上及陸上颱風警報。本報整理全台各地活動取消或延期、交通停航異動、景點關閉等資訊，供讀者參考。

●交通

《高鐵：明天15時前全線暫停營運》台灣高鐵25日下午15時前全線暫停營運；15時以後，南下和北上每小時發出3班每站停靠的全車自由座列車。

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《7/25高雄輕軌、渡輪、YouBike停運》高雄市25日輕軌、渡輪持續停駛、停航，YouBike暫停營運，公車採颱風、豪雨班表行駛，捷運視高架平面段視風力降速或暫停行駛。

《金門小三通 7/25再停航一天》25日由金門往返廈門、泉州的小三通航線全天停航。

《明天國內航班取消、延誤架次出爐！桃園機場取消154架次居冠》交通部民航局統計，25日國內線全部取消，國際線四個機場已有185班次取消，且有11架次將延誤。

《今161次停航「明天停更多」》，交通部航港局指出，24日共16航線、161航次停航；25日則有16航線、共169航次停航。

《澎湖輪航班異動》「澎湖輪」取消26日深夜11點半高雄往澎湖航班，增開28日上午9點高雄往澎湖航班。

《歌詩達郵輪莎倫娜號滯留高雄港 7/25航程取消》歌詩達郵輪莎倫娜號公告取消7月25日從基隆港出發前往日本沖繩4日遊行程，旅客可全額退費。

《台八線、台七甲線部分路段預警性封閉》公路局谷關工務段宣布台8線榮興至大禹嶺及台7甲線勝光至思源兩路段預警性封閉，直至傍晚雨勢持續不斷災害陸續出現，管制路段增加為3處，分別為台8線85~110K（榮興至大禹嶺）、76~78K靈甫橋路段及台7甲線54~45K（武陵路口~思源）三處路段。

《屏縣台24線德文路口至神山下午4點封閉 三德檢查所嚴格入山管制》通往霧台鄉霧台等村、三地門鄉德文村的台24線，從24日下午4點起，針對27.4公里至37.3公里，即德文路口至神山路段實施預警性封閉，台24線上的三德檢查所也進行入山管制。

《台14線多路段、合歡山翠峰至松雪樓段 晚間8點預警性封閉》公路局埔里工務段決定，台14線68K~79K（南豐到霧社）、84K~92K（春陽到廬山）、94K~99K（屯原），及台14甲線18K~32.7K（翠峰至松雪樓）等路段，24日晚間8時起啟動預警性封閉作業（只出不進），25日朝巡後，視路況及雨量評估後開放。

《國內線航空全取消駛》民航局宣布25日國內線全數取消，共264架次，包括立榮122架次，華信112架次，德安30架次。

《高市近300所校園開放臨時停車》高雄市校園、社區中心等309處開放臨時停。

《基隆堵南1-1地下道預警性封閉 北寧路崩坍路段、湖海路19:00封閉》基隆市七堵區堵南1-1地下道24日上午10點預警性封閉，台二線北寧路崩坍路段和中山區外木山湖海路則在24日晚間7點封閉。

《泰安鄉苗62線中午12點後封閉》苗62線（錦卦橋頭往泰安溫泉區）路段24日中午12點後預警性封閉。

《中橫大禹嶺到太魯閣11點封閉》蘇花路廊台9線、台9丁線的蘇澳至崇德路段24日全段預警封閉，台8線大禹嶺至太魯閣段上午11點起全線封閉。

《蘇花路廊封閉》蘇花路廊包括台9線（蘇花改+蘇花公路）及台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳到崇德段，24日上午8點封閉禁止進入。

《台北市開放紅黃線停車 公車減班行駛》台北市全市8公尺以上道路紅黃線開放停車，並暫停路邊停車收費。24日公車業者則將視實際天候及道路等狀況減發班車。《台北市72校園開放臨時停車》台北市72所校園23日下午5點起提供民眾暫時停放車輛。《台北市YouBike、共享機車停止服務》台北市YouBike微笑單車將於24日凌晨2時起全面停止營運，服務中心也將停止服務。

《新北公車減班、全市紅黃線可停、YouBike暫停營運》新北市24日凌晨2點起，市內YouBike及共享運具暫停營運與服務；市境道路調撥車道暫停實施；公車減班因應。《新北9區共16處山區濱海YouBike站暫停營運》16座分布於三芝、金山、石門、萬里、雙溪、瑞芳、石碇、坪林與汐止的YouBike場站，自23日下午6點起暫停營運。

《樂桃航空取消今明14航班》樂桃航空24日、25日航班宣布取消。

《凱米颱風班機異動一次看》國內外多家航空公司23日宣布班機異動情況，時間橫跨至25日。

《長榮航空7/24、25班機異動》長榮航空調整24日晚間6點至25日中午12點，往返桃園機場的航班，預計取消76班、提早起飛12班、延後抵達21班；往返松山機場以及高雄小港機場航班，則維持正常起降。

《基隆北寧路崩坍路段預警封閉》公路局北區養護工程分局基隆工務段宣布，從24日晚上7點起，基隆市台二線70.1公里北寧路潮境公園入口處與平浪橋將預警性封路。

《北部省道4監控路段預警性封閉》公路局北區養護工程分局公告預警性封路措施。

《南橫公路預警性封閉》公路總局甲仙工務段宣布，南橫公路台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段24日上午7時實施預警性封閉，並視路況再解除預警性封閉。

《阿里山林鐵預警性停駛》23日10點嘉義站開往阿里山站的阿里山號5車次預警性停駛，24日、25日林鐵本線以及阿里山國家森林遊樂區內支線停駛。

《蘭嶼23至25日停航 布袋-澎湖客輪24、25日取消》綠島7月23日、24日停航；蘭嶼23至25日停航；小琉球航線及布袋馬公航線24日、25日停航；高雄馬公航線24至26日停航。

《布澎藍色公路7/24、7/25停航》布澎藍色公路24、25日將全日停航。

《台馬海上交通停航》台馬海上交通23日起停航，預估27日復航，連續停航4天。

《東港-琉球線24、25日停駛》東港往琉球的交通船航行公司宣布24日、25日皆停駛。

●活動取消或延後

《7/25南高屏萬安演習取消》台南市、高雄市、屏東縣原訂113年7月25日「萬安47號演習」取消，原預劃警報傳遞與發放（含手機告警訊息發布）等演練，均不予實施。

《竹縣泰雅勇士兒童薪傳營24日停課一天 取消開幕儀式》原定7月24起至30日的「新竹縣泰雅勇士兒童薪傳營」將停課。

《台北藝文展演異動快報》原定27日在台北兩廳院藝文廣場舉行的「國泰雲門隨行吧」雲門戶外公演，改於28日演出。

《新店碧潭巨型鯨魚預防性撤離》新店碧潭句型鯨魚裝置預防性撤離、碧潭腳踏車暫停營運，十分瀑布公園也停止入園。

《通霄沙雕藝術節7/24起暫停3天》通霄沙雕藝術節活動，自24日起預警性閉園3天。

《東北角泳渡卯澳灣延至8/3-8/4》原定7月27日、28日舉辦的「泳渡卯澳灣」宣布延期，改至8月3日、4日舉行。

《嘉義東石海之夏週末海上煙火秀喊卡》東石海之夏自7月27、28日的活動都取消，後續是否復辦再擇期公告。

《大稻埕夏日節明起暫停活動 7/24煙火秀取消》「2024大稻埕夏日節」自7月23日起暫停現場各項活動，恢復時間將另行公告。

《7/24-26熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭取消 鹿野高台光雕音樂會延期》台東24日至26日熱氣球嘉年華、鐵花燈之祭活動均取消，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會延期至8月2日舉行。

●景點

《故宮南北院明日閉館不開放》國立故宮博物院北部院區與南部院區、博物館及園區25日皆不對外開放。

《日月潭封環潭步道 杉林溪休園至7/25》日月潭風景區管理處24日關閉環潭地區所有步道；杉林溪森林生態渡假園區宣布休園至25日。

《基隆嶼封島3天 潮境崩塌段預警封路》基隆嶼24日起封島3天，潮境公園、大武崙沙灘都封閉。

《7個國家景點發布預警性封閉》國家風景點部分景點預警性封閉或限制活動，封閉管制時間橫跨23至26日，或至颱風警報解除。

《新北市明停班課 境內景點、遊客中心、觀光遊樂業全暫停開放》新北市境內碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車與新北市旅客服務中心、風景區遊客中心全數暫停開放。

《大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區明起預警性休園》林業及自然保育署台中分署宣布，基於安全考量，轄下的大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，自24日起預警性休園。

《清境農場預警性休園》南投縣仁愛鄉退輔會清境農場宣布預警休園。

《復興區這些景點預警性休園至颱風警報解除為止》林農業部林業及自然保育署新竹分署所轄東眼山、拉拉山國家森林遊樂區，宣布24日預警性休園。

《宜蘭五峰旗步道15:30預警性封閉》礁溪五峰旗風景區登山步道23日下午3點半後封閉；冬山河親水公園水上巴士下午4點半停航，梅花湖及生態綠舟電動小船12點停航。

《宜蘭童玩節7/24、7/25休園2天》宜蘭國際童玩藝術節24日及25日休園2天。

《台東森林遊樂區、步道及林道下午1點起封閉 山屋全額退費》林保署台東分署轄管森林育樂場域及林道23日下午1時起預警性封閉。

《內洞、滿月圓、東眼山...等森林遊樂區7/24起休園》內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區24日起預警性休園；烏來台車預警性停駛，自然步道一併暫停開放。

《宜蘭龜山島7/23-7/26封島4天》宜蘭龜山島23日到26日封島。

《能高越嶺西段、天池山莊、奧萬大7/23下午起休園》太平山國家森林遊樂區23日下午2點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

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