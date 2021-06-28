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    枋寮醫院門急診再停兩天 今全院篩檢332人 已196人PCR陰性

    枋寮篩檢站今天出現大批人龍。（記者陳彥廷攝）

    枋寮篩檢站今天出現大批人龍。（記者陳彥廷攝）

    2021/06/28 23:16

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東爆發武漢肺炎delta病毒本土傳染鏈，其中確診者曾前往就醫的枋寮醫院今天已停門急診一整天清消，屏東縣政府晚間再宣布要再「停兩天」，內部員工是否有因此遭到傳染，已引發地方人心惶惶，不過，縣府晚間宣布，目前全院332名員工都已採檢，其中PCR篩檢196位於陰性，其餘檢驗中。

    136員工檢驗中 病人及陪病家屬也檢測

    國內首起delta群聚於屏東縣爆發，秘魯返台灣的台中市祖孫最早發病確診，被視為可能的感染源，由於是進入社區還在居檢期間確診，引發當地居民人心惶惶，屏東縣政府增設篩檢站篩檢，枋山鄉的2個篩檢站從6月24日開始，已經篩檢2863人，除今天的1363人的PCR尚在檢測外，前4天的1500人全為陰性。

    今天啟用的枋寮篩檢站則因地方人人為求自保湧進檢測，1天就檢測了高達834人，快篩呈陰，PCR全部送檢中。不過，枋寮醫院因為有部分確診者至醫院就醫，屏縣府昨天決定今天要停門、急診大清消，並替枋寮醫院員工篩檢，醫院員工332人，PCR篩檢196人陰性，另136人檢驗中。

    屏東縣政府剛剛再宣布，經專家諮詢會議，枋寮醫院門急診未來2天持續關閉大清消，並將篩檢擴大至全院員工、病人及陪病家屬進行PCR檢測，如有緊急就醫需求，由「緊急醫療災難應變指揮中心」轉介其他醫院。

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