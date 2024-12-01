中國前體操世界冠軍吳柳芳改跳性感舞 胡錫進也說話了

中國前世界盃體操冠軍吳柳芳在抖音上傳了一系列「擦邊」影片。（擷取自抖音@56學姐（798））

2024/12/01 07:14

首次上稿 11-30 23:44

更新時間 12-01 07:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國前世界盃體操冠軍吳柳芳今年4月起陸續在社群平台上傳衣著清涼的跳舞影片，被形容是「擦邊舞」，引發熱議，更被體操界後輩管晨辰斥責。前環球時報總編輯胡錫進發文說，雖然吳柳芳的熱舞影片與先前運動員的形象落差很大，但還不到很過分的地步，他也找不到適合的詞彙來形容尺度，但不用上綱到「國家榮譽」的高度。

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據本報先前報導，吳柳芳此前曾拍攝過一系列隨著音樂扭腰擺臀的熱舞影片，衣著上則有小洋裝、真理褲、瑜珈褲、運動背心、護士服、吊帶襪、黑絲襪等搭配。

但後續她的影片被大量下架，目前在她的抖音頻道「56學姐（798）」上，僅存7部影片。

微博帳號剛解禁的前環球時報總編輯胡錫進28日在微博發表評論說：「老胡理解一些網友反對那個視頻（影片）。它與吳柳芳之前的運動員形象反差很大，在這一類的視頻中也屬於尺度偏大的。但也要客觀說，吳柳芳的視頻並非這一類中最出格的。一些網友形容她的表演是『擦邊』，老胡個人則找不到一個很合適的詞來描述她的視頻尺度。」而他個人不主張因此過重處理吳柳芳，反對她發影片的網友「也不必對她的行為上綱上線，提到『國家榮譽」的高度，一定要推動給她作為退役運動員在轉型路上難以承受的懲罰」。

胡錫進29日又發表意見：「總體看，今天的中國社會在這方面既比較開放，又維持了傳統文化的諸多元素，形成了當下的平衡。值得注意的是，網上對吳柳芳的一些批評代表了那些批評者思想觀念往回走的傾向，他們固然有表達喜歡或者不喜歡態度的權利，但總體而言，這種傾向不是大多數人的意願。」

不少中國網友也在胡錫進的PO文底下留言，對吳柳芳表達支持，「退役運動員不容易啊，某些人太刻薄了。」、「吳還真沒有暴露，就是有點妖嬈。也挺好。」、「人家小吳估計拍的時候也沒想那麼多，不過就是一份工作，賺點流量討點生活，給個生存空間吧。」

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