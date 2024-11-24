中國體操前世界冠軍吳柳芳變軟色情網紅！遭後輩怒批引發爭執

中國體操前世界冠軍吳柳芳，在個人抖音帳號上傳跳舞、搔首弄姿的影片，後輩怒批是在「擦邊（軟色情）」。（圖擷自抖音）

2024/11/24 13:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾代表中國在2010年體操世界盃拿下卡達多哈站女子平衡木冠軍、自由體操冠軍、法國巴黎站平衡木冠軍、比利時根特站高低槓冠軍的吳柳芳，今年4月在個人抖音帳號陸續上傳跳舞、搔首弄姿的影片，被2020東京奧運女子平衡木金牌管晨辰怒斥是在「擦邊（軟色情）」，吳柳芳對後輩的批評也直接回罵。

從吳柳芳的抖音帳號可以看到，她在不同影片裡穿著小洋裝、真理褲、瑜珈褲、運動背心、護士服、吊帶襪、黑絲襪等服飾，顯露出自己的好身材，並且隨著音樂對著鏡頭扭腰擺臀。

請繼續往下閱讀...

不過，奧運金牌選手管晨辰23日上午跑到吳柳芳的影片下留言，直指「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄」，勸她不要給體操潑髒水了，吳柳芳也隨即回應「吃不到葡萄說葡萄酸」，似乎在諷刺管晨辰是在眼紅她能夠當上網紅。

這場中國女子體操前後輩之爭，立即引起網友關注，不少人看了吳柳芳的影片後直呼很漂亮、很吸引人，讓原本粉絲不到15萬的她，短短不到2天的時間內漲到了200多萬人，至於管晨辰似乎引來了許多罵聲，已關閉了個人社群帳號。

不少中國網友認為，吳柳芳要拍什麼影片是她的個人自由，管晨辰未免也管得太多；但也有人直指吳柳芳帳號上掛著「中國體操運動員」的字樣，雖然有標注「已退役」但還是不太好，希望她拍攝這些「擦邊」影片時不要和國家運動員的名號有牽扯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法