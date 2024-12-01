內舉不避親？ 川普提名「親家」庫許納任駐法大使

川普持續公布內閣人事，他將提名女婿賈里德．庫許納的父親、房地產大亨查爾斯．庫許納擔任駐法大使。（路透）

2024/12/01 08:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續公布內閣人事，11月30日自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，他將提名女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）的父親、房地產大亨查爾斯．庫許納（Charles Kushner）擔任駐法大使。

川普在「真實社群」貼文中表示，他很高興提名查爾斯．庫許納擔任美國駐法大使，查爾斯是一位卓越的商業領袖、慈善家和交易商，他將成為美國強而有力的代言人，代表美國及國家利益。

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川普提到，女婿賈里德曾是白宮高級顧問，賈里德在2020年為研發疫苗防止武漢肺炎擴散的「曲速行動」（Operation Warp Speed）、象徵以色列與阿拉伯世界關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）以及刑事司法改革方面與他密切合作。賈里德2009年與川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）結婚。

綜合外媒報導，川普在貼文中並未提及，查爾斯．庫許納在2004年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等18項罪名，被判處兩年刑期，大部分時間是在聯邦監獄服刑，川普則在2020年特赦查爾斯．庫許納。

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