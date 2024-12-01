總價近2.5億！法拉利、麥拉倫等4車追撞 網驚：一輩子都賺不到
奧地利發生2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利追撞事故，4輛車總市價在600萬英鎊左右。（圖擷自reddit）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕奧地利普豐德斯（Pfunds）348號公路，11月10日下午2時40分許發生2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利追撞事故，4輛車總市價在600萬英鎊（約新台幣2.48億元）左右，讓外國網友看了驚呼連連，直說自己一輩子連這場車禍的維修費都賺不到。
據《太陽報》報導，當時是1輛400萬英鎊（約新台幣1.65億元）的法拉利LaFerrari超跑開在前頭，孰料在髮夾彎過彎時，後頭44.6萬英鎊（約新台幣1842萬元）的法拉利812 Superfast疑似沒控制好距離，直接撞上超跑的車尾。
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緊接著，1輛140萬英鎊（約新台幣5784萬元）的麥拉倫Elva、1輛19萬英鎊（約新台幣785萬元）的賓利Continental GTC又跟著撞了上來。
當地警方表示，這4名駕駛年齡介於40歲至52歲之間，在車禍中都沒有受傷，刺眼的陽光疑似也是釀禍原因之一，雖然並不清楚實際維修費用是多少，但外國網友紛紛感嘆恐怕會比自己一生賺的錢還多。