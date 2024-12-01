為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    總價近2.5億！法拉利、麥拉倫等4車追撞 網驚：一輩子都賺不到

    奧地利發生2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利追撞事故，4輛車總市價在600萬英鎊左右。（圖擷自reddit）

    奧地利發生2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利追撞事故，4輛車總市價在600萬英鎊左右。（圖擷自reddit）

    2024/12/01 09:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利普豐德斯（Pfunds）348號公路，11月10日下午2時40分許發生2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利追撞事故，4輛車總市價在600萬英鎊（約新台幣2.48億元）左右，讓外國網友看了驚呼連連，直說自己一輩子連這場車禍的維修費都賺不到。

    《太陽報》報導，當時是1輛400萬英鎊（約新台幣1.65億元）的法拉利LaFerrari超跑開在前頭，孰料在髮夾彎過彎時，後頭44.6萬英鎊（約新台幣1842萬元）的法拉利812 Superfast疑似沒控制好距離，直接撞上超跑的車尾。

    緊接著，1輛140萬英鎊（約新台幣5784萬元）的麥拉倫Elva、1輛19萬英鎊（約新台幣785萬元）的賓利Continental GTC又跟著撞了上來。

    當地警方表示，這4名駕駛年齡介於40歲至52歲之間，在車禍中都沒有受傷，刺眼的陽光疑似也是釀禍原因之一，雖然並不清楚實際維修費用是多少，但外國網友紛紛感嘆恐怕會比自己一生賺的錢還多。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播