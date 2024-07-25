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苦中作樂？馬路淹水「1情況」最危險 網：千萬不要想游泳

街道淹水時，水裡可能暗藏許多看不見的危險。示意圖。（資料照）

街道淹水時，水裡可能暗藏許多看不見的危險。示意圖。（資料照）

2024/07/25 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風來襲，帶來的雨量讓人措手不及，許多地區傳出淹水災情。一名網友在論壇分享，如果馬路開始淹水，除了水很髒以外，這時有電線脫落就會有危險，而且在水裡也難以察覺，讓原PO直呼，「為啥還會有人敢在淹水的馬路泡著玩？甚至拿著輪胎當游泳圈」。貼文曝光，網友也提醒，「腳沒傷口，但泡了髒水也會得蜂窩性組織炎」。

網友近日在PTT論壇發文，假設到某個城市，發現馬路淹水變成「滑水道」，水看起來又黃又濁，「路邊不是野狗尿尿，就是隨地垃圾，沖出來的水混雜這些垃圾在裡面，讓你在淹水的馬路泡著，你真的敢嗎？」原PO又說，就算不怕水裡的髒汙，但也要防範水中是不是藏著其它的危險，「假如有電線脫線泡在水裡，不就很危險」。

貼文曝光，引起網友討論，「其實漏電才是最危險的，有概念」、「上次有個大學淹大水，學生還游泳佩服」、「一堆有的沒的全混一起敢泡下去真的很勇」、「有次台北仁愛路淹水，蟑螂都從水溝衝出來，嚇死！」、「想到臭水溝，我只想趕快回家洗澡」、「之前台南也有淹水很慘，一些人苦中作樂」、「那種水都是垃圾+昆蟲+屎尿」。

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