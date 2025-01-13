首位三線三女警官 廖美鈴成警政署首位女副署長再寫歷史

新任警政署副署長廖美鈴。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/13 13:47

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署今天發布146名高階警官人事異動案，有多達10個縣市的警察局長換血，其中更受外界矚目的是國道公路警察局長陞任副署長的廖美鈴，再創警政歷史。她在2022年7月陞任警政委員時，就成為警政史上第一位官拜三線三星的女警官，如今陞任副署長，更成為警界首位女性副署長，在充滿「陽剛氣息」的警界當中，實屬不易。

新任警政署副署長的廖美鈴，是中央警察大學48期畢業，過去從警界基層幹起，經歷豐富、資歷完整，更具有資訊專長，先後曾任台北市警局資訊室主任、文山一分局長、警政署資訊室主任、花蓮縣警局長、警察專科學校教育長、桃園市警局副局長、鐵路警察局長、警政署警政委員，直到前年1月派任國道警察局長。

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警界指出，廖美鈴當時陞任警政署警政委員時，就已經成為警政史上首位女警官官拜三線三星的紀錄，她陞任國道警察局長時，更是打破了國道警察局長「派男不派女」的不成文規定。

一名廖美鈴的下屬說，廖雖然是女性，言行舉止溫和，但其意志力卻如鋼鐵般堅硬，堪稱「外柔內剛」。她對於對警界有助益的事、長官下達的要求，幾乎都能徹底貫徹，因此深受上級長官肯定。

此外，廖的心思細膩、情緒起伏不大，遇事不亂，深諳領導統御之道，她每到一個新單位，都會認真學習、請益，對工作十分投入。也因此，就算她派往相對不熟悉的領域，經過一段時間後也能確實掌握；她平時跟部屬開會鮮少罵人，但對於開會內容都能確實掌握，若有下屬「擺爛」，她一個眼神就能看穿。

另名曾與廖共事的警官也說，廖對於警察工作相當嚴格，尤其要求同仁的風紀，但同時她也相當照顧基層，不僅幫同仁爭取福利、裝備，也經常關懷底下各單位同仁。像她擔任國道警察局長時，上任後不久就走訪了國道警局各單位，站在第一線了解同仁執勤遇到的問題與難處並設法解決。

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