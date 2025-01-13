爆柯文哲「帶錢回家」陳佩琪怒告許富舜、鄭淑心 北檢已收到告訴狀

柯文哲競選北市長募款執行長鄭淑心日前爆料募到的錢都親交陳佩琪。（臉書、資料照，本報合成）

2025/01/13 13:20

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爆柯文哲「帶錢回家」被陳佩琪告 許富舜：盼莫忘初衷、還原事實

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家；2014柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，當年她所募到的錢都交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款後沒拿到收據。柯妻陳佩琪揚言提告，據了解，台北地檢署已收到陳佩琪對許、鄭2人提告妨害名譽的狀紙。

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許富舜今年1月5日受訪指出，當時他不只一次親眼見到這些金錢被帶回家，但「或許這就是師母口中親朋好友、有醫療界朋友的紅包」，並強調「可以問史書華（牙醫師），他一直不爽他捐的10萬元不見了」。

陳佩琪在臉書宣告，有關許富舜、鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事，已委由律師發出存證信函，24時後提告刑事之加重誹謗罪和民事求償。另，有關史書華的10萬元捐款在2014年5月20日確有其事，會計在同年5月28日寄出收據，並在兩天後去電詢問是否收到，收據編號為10330161800002800000。

柯文哲昔日學生許富舜醫師爆料柯文哲帶不明來源的錢回家，柯妻陳佩琪已向台北地檢署遞狀提告。（資料照）

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