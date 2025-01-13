南韓流感疫情肆虐死亡人數劇增 殯儀館、火葬場全爆滿

南韓葬禮多採「三日葬」，但近期疫情升溫導致死亡人數遽增，不少死者的葬禮天數被迫延長。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/01/13 13:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期流感疫情嚴重，肺炎死亡人數激增，造成殯儀館靈堂、火葬場出現客滿情況，許多家庭被迫延長葬禮日期，從傳統的「三日葬」改為「四日葬」。

據《韓聯社》報導，自去年12月底以來，肺炎死亡人數迅速增加，與流感疫情爆發的時間點吻合。忠清北道清州市唯一火葬場玉蘭園，每日可處理22具遺體，但截至本月14日已預約客滿，許多家屬無法按時安排火化。園方表示，從去年底開始，火化預約突然爆滿，這種情況在12月上旬前幾乎不曾發生。

請繼續往下閱讀...

南韓傳統葬禮通常採三日制，即第一天設置靈堂，第二天入殮，第三天出殯。但由於葬禮需求飆升，不少家屬因預約不到火葬場，而將葬禮延長一天，從原本的「三日葬」改為「四日葬」。

清州醫院殯儀館透露，9間靈堂11日全數客滿，3名亡者的遺體只能暫時存放在太平間，隔天才能佈置靈堂舉行葬禮。館方表示，每天多達3組改成四日葬，也有先完成葬禮儀式，隔天再火化的案例，甚至出現家屬欲送往其他火葬場卻仍面臨滿額的情況。

根據南韓疾病管理本部（KCDC）統計，2024年最後一週（12月22日至28日），全國300間流感抽樣與監測機構中，每千名患者有73.9人疑似類流感（ILI）症狀，創下繼2016年的86.2人後，時隔8年最高數字。

忠北大學醫院殯儀館指出，目前正值呼吸道疾病高發期，但今年肺炎死亡病例似乎比往年急劇增加，業者坦言，從業10年以來，除了新冠疫情大流行期間，從未遇過如此大量的四日葬情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法