33人確診! 國軍804醫院 門診急診再關14天

國軍桃園總醫院全面採檢，由指揮中心及林口長庚醫院感控團隊負責。（記者李容萍翻攝）

2021/06/27 05:30

〔記者許倬勛、周敏鴻／桃園報導〕國軍桃園總醫院（八○四醫院）群聚感染事件擴大，迄昨累計卅三人確診，國防部軍醫局已進駐成立前進指揮所；桃園市長鄭文燦昨在市府防疫專案會議宣布，八○四醫院自昨日起十四天，停止門診、急診、住院、疫苗接種，僅保留慢性病處方箋與遠距看診服務，透過全面降載以達清零目標。

桃市衛生局統計，八○四醫院群聚事件的確診者包括三名護理師、十三名病患、九名看護及八名家屬，共卅三人；其中一例是洗腎患者，因與第九病房確診病患接觸而染疫，另有四例在新竹縣。

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八○四醫院十九日爆發群聚感染，廿日一度暫停門診、急診到廿五日恢復，卻又傳出疫情蔓延，累計確診人數超過卅人，昨天凌晨再次執行清零計畫。

桃市衛生局、消防局已協助移出收治的十五名確診個案，轉由衛福部桃園醫院、林口長庚醫院收治，八○四醫院全面降載，只維持最低運作。

鄭文燦表示，八○四醫院的醫護、病患未來須多次採檢，若須隔離個案，將安排到集中檢疫所，多次PCR陰性醫護可選入住安心旅館。

軍醫局進駐 每週採檢兩次

國防部軍醫局要求八○四醫院須清空紅區，每週採檢兩次，排除任何風險，已匡列居家隔離的醫院員工，期滿後須採檢陰性才能返院工作。

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