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獨家》鄭英耀接任教育部長 中山大學新校長「難產」 遴委會將重新公告

2位校長候選人均未跨過當選門檻，中山大學校長遴委會重新公告遴選新校長。（資料照）

2位校長候選人均未跨過當選門檻，中山大學校長遴委會重新公告遴選新校長。（資料照）

2024/04/13 20:17

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中山大學校長鄭英耀將出任新任教育部長，接棒的中山大學新校長卻「難產」，校長遴選委員會今日開會，兩位校長候選人電機工程學系特聘教授黃義佑、通訊工程研究所特聘教授李志鵬，經3輪投票後均未獲得三分之二的同意票門檻，遴選委員會依規定重新公告遴選，黃義佑和李志鵬可再參加遴選，但原本的合格候選人資格不予保留。

遴委會今晚公告說明，中山大學第8任校長遴選，經出席委員依作業細則第7條規定進行無記名投票結果，候選人黃義佑及李志鵬經3輪投票，得票數均未達3分之2以上，遴委會將依規定重新辦理公告遴選，原合格校長候選人之資格不予保留，第2次重新公告期間為4 月15日至4 月30日。

遴委會於3月27日辦理教師行使同意權投票，候選人黃義佑及李志鵬均通過同意票達出席投票人數5分之2以上門檻，為合格校長候選人，今（13）日遴委會召開第3次會議，進行合格校長候選人治校理念說明、委員詢答及遴定校長人選作業，但2人均未跨過當選門檻。

黃義佑目前是中山大學半導體及重點科技研究學院首任院長，曾擔任中山大學副校長，也擔任過行政院南部聯合服務中心執行長；李志鵬目前借調國科會工程處處長，曾擔任過中山大學教務長及總務長。

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