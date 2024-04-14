還有名額！彰化南郭國小年年總量管制 今年新生免抽籤

彰化市南郭國小名列新生總量管制名單，今年初破天荒掛出「歡迎就讀」紅布條。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/04/14 07:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市南郭國小幾乎年年都在新生總量管制名單，今年初破天荒掛出「歡迎就讀」紅布條，原預計招收16班新生，新生報到作業首日結束後統計，報到人數370多人，約可編成14班，也就是通通不必抽籤可直接就讀。校長王春堎表示，有意就讀新生仍可登記報到！

王春堎指出，全校最多只能招收91班，由於今年小六是龍寶寶，將畢業16班，所以，小1新生也預計招收16班，以每班學生28人計算，招生滿額為448人。依照目前的新生報告情況有370多人，將可編成14班，到下學年開學前，還可招收70多位新生。

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王春堎強調，由於新生報到人數尚未額滿，因此，有意願就的新生，還可以繼續到南郭辦理報到，到開學之前都可能還會增加。

王春堎說，今年新生報到作業首日，並未出現額滿的情況，這對該校來說，十分罕見。主要應該是應屆畢業生是龍寶寶，國人喜歡小孩生肖屬龍，龍年出生率都比較高。而南郭國小每年新生招收班數，就是應屆畢業幾班，小1新生就招幾班，加上南郭部分學區有跟其他國小重疊，重疊學區內的新生有選擇學校就讀的權利，才會讓該校今年新生報到首日結束，出現還有名額的局面。

彰化市南郭國小的招生班級多，因為幾乎年年進行新生總量管制，向來都被視為最難擠進去的學校，許多家長在小孩一出生，就馬上遷戶口到南郭學區，就怕新生報到人數超過招生名額，還要依照設籍先後順序來招收，如果設籍相同的話，還要進行抽籤，沒想到，今年竟然不必抽籤，所有報到的新生都能如願以外，還有70幾個新生名額可以提供給有意願的人來報到，也成為教育界與家長熱烈討論的話題。

罕見！列新生總量管制，彰化南郭國小今年新生不必抽籤了！（資料照，記者劉曉欣攝）

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