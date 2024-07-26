宜蘭農損初估超過1千萬元 鄭麗君勘災指示補助從寬認定

行政院副院長鄭麗君今天到宜蘭視察農損，指示農業部針對補助從寬認定。（記者王峻祺攝）

2024/07/26 12:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風離台，驚人雨量造成宜蘭縣農作物受損，目前初估損失金額超過1千萬元，行政院副院長鄭麗君今早相繼到宜蘭壯圍西瓜田、三星蔥田勘災。鄭麗君說，已指示農業部針對災損從寬認定，並啟動農業保險及低利貸款，擬半年免息。

鄭麗君今到宜蘭視察農損，由農糧署進行簡報，農友也到場陳情。簡姓農友看著泡水爛根的西瓜泣訴心血付之一炬，完全無法採收。

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鄭麗君說，會請農業部針對不同作物、不同產區及不同生長期作物從寬認定，進行農損補助。農業保險部分，也會請產險公司盡快協助，並簡化理賠申請流程。

她說，將啟動農業天然災害低利貸款，針對受災户提供低利貸款，並研擬提供半年免息措施。

鄭麗君說，颱風過後會有許多作物容易受到病蟲害，因此也請農業部農業試驗改良場協助農民，避免病蟲害防止二次傷害。

宜蘭縣目前統計農損金額超過1千萬元。農糧簡報指出，西瓜災損部分，截至7月25日16時止，通報總損失約5.5萬元。主要為壯圍鄉被害面積1公頃，損害程度25%，損害情況為浸水。

青蔥部分，通報總損失約321萬元，三星鄉被害面積20公頃損害，程度20%。宜蘭市、壯圍鄉被害面積1.5公頃，損害程度35%。頭城鎮被害面積0.5公頃，損害程度30%。

番石榴部分，通報總損失約207萬元，損害情況為落果、折枝。員山郷被害面積10公頃，損害程度25%。頭城鎮被害面積5公頃，損害程度25%。

宜蘭縣府農業處表示，災損將持續查報中。

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