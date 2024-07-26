基隆大武崙沙灘海漂垃圾多仍封閉 最快28日開放

基隆大武崙沙灘正在清理海漂垃圾，最快28日開放。（記者盧賢秀攝）

2024/07/26 12:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕凱米颱風雖逐漸遠離，基隆大武崙沙灘、基隆嶼和潮境公園水域仍封閉。大武崙沙灘有很多海漂垃圾，環保局今天上午出動機具和人員清理沙灘垃圾，預估2天時間可以清完垃圾，最快28日上午開放。潮境保育區風浪大，預估28日海象較平穩才開放。

基隆市今天正常上班上課，各場館及景點多恢復開放，但大武崙沙灘上堆積大量海漂垃圾，環保局清潔隊今天上午出動機具和人員前往清理沙灘垃圾。

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市府產發處代理副處長蔡馥嚀今天上午到大武崙沙灘了解垃圾清運及警戒線受損情形，她說，凱米颱風過境後，大武崙沙灘上有很多海漂垃圾，環保局正在清理中，希望盡速清完再開放，避免民眾遊玩時受傷。另海況還不穩，警戒繩已斷裂，預估最快週日上午開放。

環合局清潔隊長徐游宇說，今天上午風雨較小，有1部怪手、5名清潔隊員清理大武崙沙灘垃圾，沙灘上有浮木、樹枝、塑膠垃圾、漁網、寶特瓶、鐵片、水桶等圾垃，最快要2天左右才能清完。

蔡馥嚀表示，基隆嶼登島停駛至26日，今天會到島上確認災損情況，看看步道有沒有受損，若無災損將於27日重新開放登島；至於潮境公園水域因颱風後海況不佳，風浪還很大，為確保民眾安全，今天封閉管制，待海況穩定後重新開放，原則28日上午開放。

附近商家表示，現在正值暑假，每天沙灘上有很多戲水的遊客，接連2天的颱風看到很多垃圾在海上漂，堆積到沙灘上，希望儘速清完垃圾重新開放。

此外，八斗子漁港因颱風吊掛上岸的遊艇，今天開始吊掛回港區靠泊，蔡馥嚀說，今天就會將40多艘的遊艇全部吊回遊艇碼頭。

基隆大武崙沙灘正在清理海漂垃圾，最快28日開放。（記者盧賢秀攝）

基隆環保局清潔隘員在大武崙沙清理海漂垃。（記者盧賢秀攝）

基隆八斗子碧砂漁港遊艇吊掛回遊艇碼頭。（記者盧賢秀攝）

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