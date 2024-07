川普表示,他將回到本月13日在賓州巴特勒遭槍擊的地點。(法新社)

2024/07/27 13:25

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普,本月13日在賓夕法尼亞州巴特勒造勢時遭到槍擊受傷,現場民眾也被波及釀成1死2重傷,川普26日在自家社群平台Truth Social發文,指稱他將回到當地向死傷者致敬。

川普以整句大寫的強調手法指出,「我將回到賓州巴特勒(I WILL BE GOING BACK TO BUTLER, PENNSYLVANIA)」,向為了保護家人而喪命的義消康沛拉托爾(Corey Comperatore)表達敬意。

川普表示,他也會向2名傷者達奇(David Dutch)、科普哈弗(James Copenhaver)的勇敢愛國之心致意。川普透露,這2人因槍擊受傷後目前恢復良好,他預計將在下次的賓州巴特勒集會上和他們相見。

