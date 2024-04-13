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連4年出席保生文化祭 蔡英文讚保安宮發揚保生大帝救世精神

總統蔡英文連續第4年參加保生文化祭，感謝保安宮對文化傳承的用心，發揚保生大帝救世精神，積極投入公益，在花蓮震災也發揮愛心協助重建。（記者劉信德攝）

總統蔡英文連續第4年參加保生文化祭，感謝保安宮對文化傳承的用心，發揚保生大帝救世精神，積極投入公益，在花蓮震災也發揮愛心協助重建。（記者劉信德攝）

2024/04/13 20:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大同區保安宮一年一度的盛事「保生文化祭」今晚（13日）進行開鑼式，總統蔡英文、內政部長林右昌及台北市長蔣萬安都出席。蔡英文說，自己是連續第4年參加，感謝保安宮對文化傳承的用心，她也稱讚保安宮發揚保生大帝救世精神，積極投入公益，在今年的震災也發揮愛心協助重建。

蔡英文、林右昌及蔣萬安約晚間6點45分到達保安宮，先到正殿上香，接著會場剪綵，期間並無特殊互動。蔡英文與保安宮董事長廖武治一同為保生文化祭開鑼。

廖武治說，保生文化祭從1994年開始舉辦，2022年台北市列為市定無形文化資產，台北市也向文化部報請為國定無形文化資產，今年重要特色就是4月23日當天3年一度的遶境踩街，讓來自台灣各地的宮廟、陣頭參與盛會，也依照慣例推出家姓戲、放火獅等儀式，感謝各界長期支持，保生文化祭不只是廟會活動，更是推動台灣前進的文化力量。

蔡英文說，今年是她連續第4年參加保生文化祭，每年都感受到台灣深厚的文化底蘊，保生文化祭是北台灣最重要的宗教慶典之一，吸引許多台灣民眾之餘，也有許多外國朋友慕名而來，體驗這獨特的宮廟文化。

她說，今年的規劃一樣非常豐富精采，即日起到6月29日有許多活動，諸如放火獅、家姓戲等，還有三年一度的保生大帝聖誕遶境，請現場的好朋友多多幫忙宣傳共襄盛舉。她也提到，保安宮除了發揚宗教文化，也傳遞保生大帝的救世精神，長期投入公益活動，不論是今年初日本能登半島震災，或是這個月的花蓮震災，都發揮愛心協助救災重建，感謝保安宮團隊。

林右昌說，保生文化祭已經是台北市非常重要的宗教祭典活動，總統蔡英文每年都來，代表中央政府對活動的重視，因此，去年內政部成立宗教及禮制司，未來將有更充足的人力與預算支持宗教事務。

蔣萬安說，保安宮不只是信仰中心，更是保生大帝信仰重鎮，也獲得聯合國教科文組織文化資產保存獎殊榮，整座廟宇精工雕琢，是一座藝術殿堂，也是台灣驕傲，今年恰逢保生文化祭30週年，一路走來感謝保安宮用心投入規劃，讓活動能更加豐富多元。

蔡英文與保安宮董事長廖武治一起為保生文化祭開鑼。（記者劉信德攝）

蔡英文與保安宮董事長廖武治一起為保生文化祭開鑼。（記者劉信德攝）

總統蔡英文（左3）、保安宮董事長廖武治（左4）與內政部長林右昌（左2）、台北市長蔣萬安（右2）等貴賓為保生文化季剪綵，揭開活動序幕。（記者劉信德攝）

總統蔡英文（左3）、保安宮董事長廖武治（左4）與內政部長林右昌（左2）、台北市長蔣萬安（右2）等貴賓為保生文化季剪綵，揭開活動序幕。（記者劉信德攝）

總統蔡英文（左2）、保安宮董事長廖武治（左3）與內政部長林右昌（左1）、台北市長蔣萬安（右1）剪綵後將彩球拋向群眾。（記者劉信德攝）

總統蔡英文（左2）、保安宮董事長廖武治（左3）與內政部長林右昌（左1）、台北市長蔣萬安（右1）剪綵後將彩球拋向群眾。（記者劉信德攝）

總統蔡英文出席保生文化季，向現場群眾打招呼。（記者劉信德攝）

總統蔡英文出席保生文化季，向現場群眾打招呼。（記者劉信德攝）

總統蔡英文出席保生文化季，向現場民眾揮手致意。（記者劉信德攝）

總統蔡英文出席保生文化季，向現場民眾揮手致意。（記者劉信德攝）

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