樹林濟安宮保生文化祭起跑 董事長宣布捐100萬花蓮賑災

新北市樹林濟安宮董事長陳黃綠妹（左）捐助100萬元給政府作為花蓮賑災，內政部長林右昌代為接受。（記者翁聿煌攝）

2024/04/13 13:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆3月15日保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮13日於廟埕廣場盛大舉行「保生文化祭」開鑼式，內政部長林右昌、立委蘇巧慧和新北市民政局長林耀長均到場參與，董事長陳黃綠妹宣布，捐贈100萬元給花蓮震災災民，並且捐贈救難器材給新北市消防局，表達保生大帝護佑天下百姓的善念義舉。

樹林濟安宮保生文化祭今年已邁入第27年，為擴大更多人對傳統宮廟文化的認識，濟安宮在每年農曆3月保生大帝聖誕期間，皆會結合在地學校、中醫診所，規劃各項活動，兼容傳統及創新的形式為保生大帝祝壽，今年系列活動包括寫生比賽、胖卡美食分享、武財神開光暨補財庫法會、香港名師義剪、中醫推拿、養生藥膳排骨分享、學生社團才藝之夜、祝壽科儀法會、賜福平安遶境，將帶給信眾不同的體驗。

請繼續往下閱讀...

系列活動中14日的天官武財神開光暨補財庫法會，當天所開光的天官武財神金身，為去年廟方奉保生大帝聖示所雕塑，歷經一年選木、雕刻後，即將開光啟靈，為信眾賜福、納財，其形態有別於傳統一般造型，為手持元寶、高坐山岩，並有黑虎將軍相伴，體態靈活、富有神韻，展現細膩雕刻工法。

保生大帝為民間信仰的「醫神」，為發揚其濟世眾生的精神，將在20日上午9至12點在廟埕前有義剪活動，邀請香港知名設計師團隊免費替信眾剪髮，21日上午9至12點、下午2至4點兩個時段，則有樹林、三峽、鶯歌的中醫師為信眾推拿；當天中午更備有養生藥膳排骨，與信眾結緣分享。

陳黃綠妹表示，樹林濟安宮建於清乾隆53年（1788年），是樹林地區重要的信仰中心，迄今已超過235年歷史，民間尊稱保生大帝為「大道公祖」，濟安宮長年秉持公祖關懷世人的精神，投入各項慈善公益，而在祂聖誕當時則辦理保生文化祭，希望讓更多人認識傳統文化，達到「濟世民安」的願景，今年活動豐富精采，歡迎各地信眾及大小朋友一起來參加同樂。

新北市樹林濟安宮保生大帝聖誕千秋，廟方舉辦多元慶祝活動，包括國中小學生寫生比賽。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法