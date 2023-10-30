無償借地建樹林警分局33年／濟安宮收回千坪地 將蓋長壽村造福

新北市樹林信仰中心濟安宮（見圖），將在樹林分局進駐樹林行政園區後，收回土地後改建公益長壽村。（記者吳仁捷攝）

2023/10/30 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警樹林分局、樹林戶政事務所共占地千餘坪，鮮為人知的是，這塊上千坪土地是樹林濟安宮所有，廟方早年無償出借，但一借就是卅三年；濟安宮董事長陳黃綠妹昨表示，隨著市政府樹林行政園區公辦都更於三年後完工，樹林分局也可望進駐，濟安宮將在收回廟產後，原址改建為公益長壽村，照顧長輩及幼兒，擴大回饋樹林、鶯歌、三峽等地民眾。

據樹林濟安宮廟史記載，廟內主祀保生大帝「大道公」，廟方從清乾隆五十三年、一七八八年創建樹林潭底山麓，日治時期一九二三年搬遷至保安街現址，至今兩百卅五年；樹林分局一九八七年成立後，考量濟安宮舊址為最鄰近市區、腹地最大一塊土地，向廟方爭取價購，廟方基於造福民眾，請示大道公同意後，決定無償借地供警方興建分局，後方也興建活動中心供市民使用。

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濟安宮董事長陳黃綠妹，廟方無償借地給警方多年，以逐年攀升地價估算，連同每年數十萬加菜金，形同廟方多年來捐助市政府、警方五千餘萬元善款，而廟方收回該地後，將興建高級公益長壽村，也獲得大道公聖筊允諾。

新北市政城鄉局證實，樹林行政園區計畫近來送內政部審議，最快二○二六年十月完工，容納量體也計入警分局、戶政所需要的面積。

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