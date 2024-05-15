基隆女移工命案 女雇主疑覬覦死者黃金項鍊、手鐲痛下殺手

基隆地檢署偵辦泰國女子Sudtida命案，在雇用S女的林姓雇主臥房內，搜出死者生前穿戴的黃金項鍊、手鍊，初判林女殺人動機是為了劫財。（記者林嘉東攝）

2024/05/15 23:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕檢警偵辦泰國籍Sudtida女子命案有重大進展！檢警在雇用S女的林姓女雇主臥房內，搜出死者生前穿戴的黃金項鍊、手鍊，初步研判林女殺人動機是為了劫財，與死者姑姑向當地媒體透露，林女應是覬覦S女的黃金才痛下殺手相符。

檢警調查，31歲的S女，持觀光簽證來台逾期停留年餘，經友人介紹受雇到同鄉林女（嫁來台10多年，已歸化為國人）家中做清潔工作，與獨居林女同住，才工作5天，11日清晨6點半就被男友發現遭人殺害後，棄屍大武崙產業道路輪胎步道旁草叢。

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警方循監視器追查發現，有1輛機車在S女遇害後，駛離命案現場；警方以車追人查出，機車所有人為S女的雇主林女（44歲）。

檢警追查發現，S女遇害前，坐林女騎的機車，從林女新豐街住處離開，但林女返家時，卻是一個人騎回家，沒有載S女回來；之後，林女就一直待在家裡未再出門。

警方循線找到林女時，鑑識人員在林女當晚所穿的衣服與林女機車的手把上均發現有血跡反應，經比對與S女的相符，因此認定林女獨自騎車載S女至大武崙產業道路旁後，持刀殺害S女後棄屍。

由於兇刀迄今未尋獲，以及林女為何要殺害才來她住處打掃5天的S女，林女始終保持否認殺害S女；不過，檢警在林女臥房找到S女生前穿戴的黃金項鍊與手鍊，研判林女覬覦S女的黃金項鍊與手鍊才痛下殺手。

檢警等到S女母親與姊姊今（15）日上午抵台後，下午會同法醫研究所法醫進行解剖發現，S女身上左手、左大腿、後腦杓各有一處刀傷，其中左手肘的動脈被切斷，應是致命刀傷，初判死因是失血過多致死。

此外，S女的母親與姊姊來台前，S女的姑姑曾向泰國當地媒體透露，林女應是覬覦S女身上的黃金項鍊、手鍊，當晚藉故邀死者上山採野菜，騙到荒郊野外後殺害S女，與檢警研判林女殺人動機，以及S女死者生前曾傳LINE給男友求救時，提及林女很奇怪深夜騎車載她到山上採野菜相符。

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