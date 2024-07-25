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凱米颱風「快閃4小時」出海 氣象署：還有超大豪雨和長降雨

凱米颱風中心25日清晨出海，中央氣象署25日上午6點40分說明降雨預測。（中央氣象署提供）

凱米颱風中心25日清晨出海，中央氣象署25日上午6點40分說明降雨預測。（中央氣象署提供）

2024/07/25 07:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風減弱成中颱，今（25日）凌晨4時20分自桃園新屋出海。中央氣象署指出，西南氣流帶來的雨量可觀，要留意長時間降雨帶來的災害，新竹以南地區預估有豪雨甚至「超大豪雨」，其他地區也有豪雨機會，金馬則因颱風接近，今雨勢轉明顯。

凱米颱風中心昨（24日）一度在花蓮外海打轉，終於在午夜0時左右，於宜蘭南澳附近登陸，並從強颱減弱成中颱。登陸4個多小時後，颱風中心今天凌晨4時20分出海，現於台灣海峽北部。

氣象署預報員劉宇其表示，颱風比昨天減弱許多，但持續帶來可觀雨量。新竹以南地區，現在雨勢最劇烈，可能達豪雨等級以上，強風也要特別留意；台東、澎湖仍有強風和豪雨；金馬因颱風接近，已有明顯強風，雨勢將逐漸加強；基北桃宜花，昨天風雨很大，今天要度過風雨最大的時候，沿海風力仍強，白天仍有間歇性大雨或豪雨。

劉宇其進一步說明颱風現況，目前警戒區包含台澎金馬及台灣附近海面，颱風中心上午6時位於新竹西北西40公里海面，預估朝西北西、中國福建省沿岸移動。接下來，金門、馬祖進入暴風圈，風雨顯著增強，而南邊雲系厚實，為中部、南部帶來的降雨可觀。

劉宇其說，颱風替台灣帶來西北風、加上西南風水氣，為中部、南部和澎湖帶來龐大降雨，一條條雨帶移入，帶來超過50毫米的時雨量；高雄、屏東已測到超過100毫米時雨量，是非常大的短延時強降雨。

今天白天預估會持續龐大的降雨量，西半部尤其新竹以南地區，白天都會有顯著降雨，中南部山區、嘉義以南平地可能達「超大豪雨」等級，澎湖也有局部性豪雨機會；到了晚上，整體降雨量縮小，但雨勢仍大，尤其是山區；另也提醒金門馬祖，今晚是颱風最接近的時候，雨勢會轉明顯，並有強降雨可能。

颱風預計26日遠離台灣，但西南風帶來的水氣還是很多，中部、南部會有局部性大雨或豪雨，降雨時間也很長，請大家留意降雨可能帶來的災害。

沿海風力目前仍偏強，尤其雲林以南、宜蘭、基隆北海岸、東北角，仍測得11至12的強陣風，預計今天仍會持續。

劉宇其叮嚀，請民眾非必要不要外出，不要前往海邊、山區、河邊等高危險地區，現在還是大潮期間，請沿海地區留意。

凱米颱風中心25日清晨出海，中央氣象署25日上午6點40分說明颱風動向，提醒各地仍要留意豪雨和強風。（中央氣象署提供）

凱米颱風中心25日清晨出海，中央氣象署25日上午6點40分說明颱風動向，提醒各地仍要留意豪雨和強風。（中央氣象署提供）

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