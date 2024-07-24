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美商搭小黃找旅店雞同鴨講 警化身翻譯機分享WiFi解圍

小黃運將與美籍商務客雞同鴨講，運將向邱員求助。（警方提供）

小黃運將與美籍商務客雞同鴨講，運將向邱員求助。（警方提供）

2024/07/24 10:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名小黃運將前天載到來台洽公的美籍商務客，卻因語言不通無法確切其目的地，雙方一陣雞同鴨講仍是滿頭霧水，途中運將恰巧看到巡邏警車趕緊求助，警員得知狀況後化身人肉翻譯機，還分享自己手機的網路，讓該名美籍商務客查詢到住宿旅店地址，順利化解尷尬也解決二人的難題。

台中市第二分局今天表示，該分局文正派出所警員邱俊榮，當天傍晚巡邏中突遇到一輛計程車求助，運將表示車上搭載一名完全不會說中文的外籍男乘客，對方雖出示手機截圖，但截圖僅顯示目的地的台灣大道路段，並未詳細記載門牌號碼，自己又完全不會英文，兩人雞同鴨講，著實不知如何是好。

邱員得知原委立即與該名外籍乘客溝通，得知該名年約40歲的男子為美籍商務人士，搭乘計程車欲前往住宿地點，不料因手機截圖不完全，加上語言隔閡，才發生窘境，此時外籍男子向邱員說，自己也不記得完整地址，但在隨身筆電中應留有訂房紀錄，只是沒有網路可以上網詳查。

邱員聽聞隨即分享手機個人熱點供對方使用，進而取得確切地址，並由邱員轉告運將，在邱員的幫助之下，運將鬆了一口氣表示，總算可以順利將乘客送往住宿旅店，雙方在離去前都再三感謝邱警的熱心協助。

邱員分享自己手機個人熱點供美籍乘客使用，進而取得確切旅店地址。（警方提供）

邱員分享自己手機個人熱點供美籍乘客使用，進而取得確切旅店地址。（警方提供）

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