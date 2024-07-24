拖吊車司機行車疏失撞殘竹科女騎士遭重判

拖吊車司機行車疏失撞殘竹科女騎士，遭新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/24 08:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹魏姓拖吊車司機凌晨開拖吊車行經竹科園區二路，遇閃光黃燈竟未減速注意，導致撞擊剛下班的蔡姓女騎士，蔡女頭部重創傷及腦部，需全天候專人照顧，魏男不僅沒有賠償且否認有肇事責任，新竹地院認為他態度不佳，依過失傷害致人重傷罪判刑10月。

法官調查，前年10月21日凌晨魏男駕駛拖吊車，沿竹科園區二路由西北往東南方向行駛，於1 時14分許時行經園區二路與力行三路口時，遇閃光黃燈號誌，本應注意閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過，而依當時天候晴天、夜間有照明，柏油路面乾燥、無缺陷且無障礙物，視距良好等客觀情狀，並無不能注意之情事。

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然而魏男竟疏未注意，貿然進入路口，當時蔡女騎機車經過，遇閃光紅燈號誌，未停止於該交岔路口前，讓幹道車優先通行，兩車因而發生碰撞，致蔡女人車倒地，受有頭部外傷併硬腦膜下出血、左側顱骨缺損合併水腦症及創傷性腦損傷，經治療後仍認知功能欠缺、四肢無力、日常生活需24小時專人照護，而於身體或健康，有重大不治或難治之重傷害。

魏男辯稱有減速，且因視線被路燈及路樹擋住，造成死角，所以無法注意，聲稱沒有過失。

法官審酌魏男案發當時駕駛拖吊車行經閃光黃燈號誌路口，未減速接近小心通過，致與被害人蔡女機車發生碰撞，導致被害人重傷、傷勢狀況嚴重，且魏男否認犯行，且未與家屬達成和解，亦無賠償任何損害，且無任何善後處理措施等，顯見犯後態度不佳，依過失傷害致人重傷罪判刑10月。

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