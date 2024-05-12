基隆大武崙砲台泰籍移工慘遭女雇主殺害 檢方漏夜聲押

基隆警方昨天上午6點半在通往大武崙砲台產業道路一處邊坡，找到被嫌犯押走的泰國籍女移工，身上有多處致命刀傷，陳屍在邊坡草叢中。 （資料照）

2024/05/12 07:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆檢警偵辦泰國籍移工命案，昨天下午逮到殺害女移工的林姓女雇主（泰籍新住民），檢方深夜11時許，以林女涉犯殺人重罪，有滅證、逃亡之虞向法院聲請羈押，法院將於今（12）日上午召開羈押庭。

警方前天深夜11時許接獲報案，1名30多歲、來台不到1個月的泰籍女移工失聯，報案人、女移工的男友，還提供W女移工失聯前、晚上8時許發給他的LINE定位圖，盼警方幫忙尋人。

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W女的男友透過報案時還指出，他的女友生前有傳LINE訊息給他表示：「我有危險」，隨後傳LINE定位圖（大武崙砲台產業道路）給他後，手機就再也打不通。

W女的男友報完案後，找了2名同鄉，連夜從新竹搭計程車北上基隆漏夜找人，昨天上午6點半，在大武崙產業道路輪胎步道旁邊坡發現W女時，已是一具冰冷遺體，滿身是血，遭人棄屍在邊坡下方20公尺草叢中。警消獲報與葬儀社人員協助將外籍移工遺體搬上步道。

警方勘驗泰籍女子遺體，發現2處刀傷分別在手部與大腿處，兇手持刀切斷死者動脈，導致W女失血過多致死，警方勘驗命案現場後並未找到兇刀，也未發現W女的手機；經調閱附近監視器後，查出W女的林姓女雇主、泰國籍新住民，於案發後騎車駛離命案現場。

警方以車追人，昨天下午3時許，在林女基隆市中正區住處逮到她，掌握她犯案時的證據，不過，林女對於犯案過程交代不清，檢方晚間11時許，以林女涉犯殺人重罪，有滅證、逃亡之虞向法院聲請羈押。

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