一躲6560天！「資深」泰籍移工騎車逛大街 逃逸18年栽在眼神

警方攔查泰籍男子，赫然查出他已逾期居留6560天，相當於已逃逸18年。（警方提供）

2023/10/16 18:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方前天巡邏時，發現對向一名騎車男子神情緊張，眼神刻意迴避警方視線而遭攔查，男子雖大方坦認是泰籍移工卻表示沒有居留證、護照，員警起疑詢問「你不會偷渡來的吧？」依規定將他帶至移民署按指紋，經多次比對，赫然查出他已逾期居留6560天，相當於已逃逸18年，令員警也嘖嘖稱奇，而男子將被遣返回國。

台中市第二分局立人派出所員警連振維，當天下午巡經健行路時，發現對向一名穿著藍衣男子神色緊張、行跡詭異，還刻意躲避警察視線，攔查後發現對方為外籍人士，卻能說一口流利的中文，他自稱來自泰國，今年已經41歲，因為來台灣很久了，沒有證明身分的文件，甚至「護照過期丟掉了」，當然也沒有居留證。

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藍衣男子說曾經到移民署查資料，但是卻沒有下文，自嘲「想回家就去報案就好了，但平常不要做壞事就還好。」因為沒有身分證明找工作處處碰壁，僅依靠打零工及嫁來台灣的姊姊救濟生活；連員聽到他的經歷直覺反應：「你該不會是偷渡過來的吧！」因查無身分，依規定只能將他帶至移民署專勤隊查詢。

經過多次比對，男子身分及護照資料才曝光，他竟然已經在台逾期了6560天，相當於過著18年無身分的狀態在台灣生活，令員警嘖嘖稱奇，最後也被專勤隊收容，等候遣返。

警方指出，立法院已在今年5月30日三讀通過入出國及移民法修正條文，其中對於外國人逾期滯留罰鍰，將從2千元到1萬元的區間，加重為1萬元到5萬元，而且管制禁止入國期間自最長3年延長為最高7年，呼籲在台逾期居留外籍人士，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關表示自願出國，也提醒國人切勿非法聘雇、媒介、容留逾期居留外籍人士。

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