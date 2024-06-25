反聖嬰夏天更炎熱 氣象署估下半年2至4個颱風鄰近台灣

氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年颱風生成總數與鄰近台灣個數均為正常至偏少。（記者蔡思培攝）

2024/06/25 11:37

〔記者蔡思培／台北報導〕7月颱風季將至，今年截至目前西北太平洋僅有2個颱風生成，低於氣候平均值4.3個。中央氣象署表示，反聖嬰發展年台灣夏季可能更加炎熱，颱風生成位置也較靠近台灣，預估今年下半年颱風生成總數與鄰近台灣個數均為正常至偏少，預估鄰近台灣的颱風有2至4個。另外，今年颱風季氣溫是偏高至正常，雨量則是正常到偏少。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，近期赤道太平洋海溫逐漸恢復正常，聖嬰現象逐漸恢復正常，但反聖嬰也有逐漸發展趨勢。聖嬰年颱風生成位置容易遠離台灣，反聖嬰發展年台灣夏季可能更加炎熱，颱風生成位置較靠近台灣。

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陳怡良說，今年1至6月西北太平洋已有艾維尼、馬力斯兩個颱風生成，預估下半年西北太平洋颱風生成數為正常至偏少，預估今年6至11月有2至4個颱風接近台灣機率較高。陳說，夏季西北太平洋颱風路徑有兩種，包括太平洋高壓顯著下會往西直行，或是往北偏轉，若颱風靠近台灣就可能造成影響。

陳怡良說，台灣每年有一半水源是颱風所帶來，但台灣最大天然災害也是台灣造成、約佔8成，若鄰近台灣颱風偏少，水源偏少，仍要提醒大家節約用水，並做好防颱準備。颱風來襲要避免外出並備妥緊急物資，容易掉落的物品要暫時收起，低窪地區民眾要留意水患，近期地震頻繁，山坡地民眾要提高警覺。

氣象署也針對氣候進行分析，今年截至6月23日，平均氣溫為27度，接近氣候值26.7度，5月份平均氣候為正常，6月份多數地方正常，僅部分東南部、南部局部地區偏暖。雨量方面，今年梅雨季是1950年來同期第五少，平均降雨量只有251.6mm，低於同時間409mm。

氣象署預估未來一季天氣氣溫展望，今年7至9月，台灣氣溫偏高至正常的機率較大；兩量則以正常至偏少的機率較大。

氣象署預估鄰近台灣數量以及夏季西太平洋颱風主要路徑。（中央氣象署提供）

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