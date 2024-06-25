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14項指示藥品退出健保 邱泰源：逐年檢討往這方面努力

衛福部長邱泰源表示，指示用藥會逐年檢討。（記者邱芷柔攝）

衛福部長邱泰源表示，指示用藥會逐年檢討。（記者邱芷柔攝）

2024/06/25 11:01

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕指示藥品退出健保給付爭議多時，衛福部健保署將從8月1日起，停止給付14項指示藥品，主要是廠商已無生產、消化酵素、維生素或保健食品成分等品項，1年可為健保省下27萬餘元。衛福部長邱泰源今（25日）表示，指示用藥會逐年檢討，一年一年往這方面努力。

「指示藥品」指不必醫師處方，民眾可直接在藥局購買的成藥，依「全民健康保險法」第51條規定，不列入健保給付，但早期考量患者用藥習慣維持給付。不過，近年藥品短缺現象惡化，質疑指示藥品因健保給付價格過低而影響供貨的聲浪不斷，疾呼健保不要再支付、回歸市場機制。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，去年6月邀集醫藥界召開「健保給付指示用藥臨床需求溝通會議」，會中決議15項指示藥品不再由健保給付，包含解熱鎮痛的「速停痛錠」、促進消化的「適胃源錠」、消炎消腫的「長安」腫能腸溶糖衣錠50毫克（鳳梨酵素）等，主要是廠商已無生產或保健食品成分等品項。

張惠萍指出，去年12月舉行藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論相關事項，在15項藥品中的「力士膠囊」，廠商自行建議取消健保給付，其餘14項則於今年8月1日生效，正式退出健保給付，1年可爲健保省下約27萬餘元。不過，指示用藥全面退出健保，目前仍無時間表。

邱泰源今出席「兒童發展篩檢掌握療育有契機」記者會被問及相關問題時表示，從健保法來講，指示用藥有一定的規定，站在共同討論之下，以維護民眾健康為前提，逐步檢討，一年一年往這方面努力，共同朝著維護品質、遵照規定的方向努力。

根據健保署統計，支付指示藥品已從2018年906項降至2022年841項，金額則從15.79億元成長至16.74億元。2022年申報用量前10名藥品，光是腸胃用藥就有4種，涵蓋制酸劑、緩瀉、消脹氣、緩解胃食道逆流、幫助消化等，使用高達5.78億顆、占39.1%，花費3.26億元，但以申報金額來看，則是便秘藥年用3.37億顆、占22.8%，花費3.27億元最多，其餘常用品項尚有退燒、止痛、袪痰、緩解過敏性鼻炎及皮膚搔癢、鎮咳等藥物。

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