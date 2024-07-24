無毒黃金雞湯骨多肉少、消費者吃到給負評 竟是代工廠害的

高雄食品代工廠製作的雞湯肉太少、骨頭太多，消費者給出滿滿負評。（翻攝雞湯業者臉書粉專）

2024/07/24 09:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子委託高雄食品代工廠，把家中飼養的無毒黃金雞製作成4種口味的雞湯，雙方約定雞湯裡只能有腿、翅等多肉部位，但消費者入手後，卻吃到雞脖子等骨多、肉少的部位，消費者給負評，陳女把雞湯送驗，確認瑕疵比例高達35％，她怒告要求代工廠賠44萬餘元，法官判代工廠應賠15萬7千餘元。

判決指出，自稱家中3代養雞的陳姓女子，有意把家中飼養的無毒黃金雞製作成湯品，透過網路行銷方式推廣，她委託高雄某食品代工廠，製作香菇養生雞湯、麻油暖薑雞湯、剝皮辣椒雞湯、蒜頭補氣雞湯4款口味，雙方約定，雞隻由陳女提供，代工廠要挑選出雞腿、二節翅前端及棒棒腿部位製湯。

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代工廠完成4款口味湯品、共819包交貨給陳女，陳女賣出179包後，卻收到消費者滿滿的負評，直指雞湯肉太少、骨頭太多，還有人吃到雞脖子，陳女自己開封雞湯檢驗，發現雞湯裡肉塊不足4塊，陳女為求慎重，還花了2萬多元請大學教授檢測，確認代工廠沒有依合約製作湯品，因此提告要求代工廠應賠償她44萬餘元的商品損失及違約金等。

高雄簡易庭審理時，代工廠辯稱，就算雞湯完成品未符合雙方約定，陳女也應該依民法規定讓代工廠先「修補瑕疵」，但陳女沒有要求代工廠修補就提告求償，且就算陳女把819包雞湯都賣光，以每包1百多元的獲利，也賺不到44萬元，因此認為不該賠這麼多錢。

法官根據陳女提供的大學教授檢測報告，發現雞湯瑕疵比例高達35％（20包中有7包有瑕疵），而代工廠自己計算，瑕疵比例也高達12％（91塊雞肉中有11塊有瑕疵），雞湯不良率不論12％或35％，就市場銷售而言，已達一般消費者無購買意願的程度，加上雞湯成品每包均呈密封狀態，無法開拆後重煮，重煮後產品的新鮮度也會有顯著不同，且部份雞湯已出售無法進行修補，因此認定代工廠違約並損失陳女營業損失，判代工廠應賠15萬餘元，可上訴。

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