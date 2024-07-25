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曾文水庫洩洪！754天來單日最大降雨 每秒2000噸調節放水中

由於上游降雨豐沛，曾文水庫溢洪道3個閘門全開，進行調節性放水。（南水分署提供）（記者吳俊鋒攝）

由於上游降雨豐沛，曾文水庫溢洪道3個閘門全開，進行調節性放水。（南水分署提供）（記者吳俊鋒攝）

2024/07/25 08:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「凱米」颱風為中南部山區帶來豐沛降雨，曾文水庫24日累積不僅破百，甚至高達248.6毫米，創754天來的新高，水情大進補，基於防洪安全，正持續以每秒2000立方米調節性放水，水利署南區水資源分署籲請下游居民遠離河岸，以策安全。

南水分署的統計資料，曾文水庫上游昨天的累積降雨量，是繼2021年8月7號的263毫米後單日最大，讓蓄水率迅速飆升。

南水分署基於河川與水庫的安全，昨晚6點啟動今年首次的防範性調節放水，先以每秒50立方米來進行，因上游持續降雨，陸續加大流量。

由於集水區降雨持續豐沛，昨天晚間8點30分起，調節性放水增為每秒150立方米，9點30分起，再加大至每秒450立方米。

上游逕流不斷湧入，南水分署評估後，昨夜10點30分溢洪道3個閘門全開，每秒放水加大為1050立方米，11點30分增至每秒1550立方米。

今天凌晨1點，溢洪道、防淤隧道、永久河道放水道（PRO），以及發電放水等「四管齊下」進行調節性放水，每秒達

2000立方米，目前持續中。

南水分署觀測，截至今早8點，曾文水庫的水位標高223.10公尺，蓄水率升至75.67%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.55億立方米。

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