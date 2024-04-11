「保生文化祭」13日登場 迎來三年一次保生大帝遶境

戲曲學院學生表演家姓戲《天地情》。（記者江采蓁攝）

2024/04/11 12:48

〔記者江采蓁／台北報導〕一年一度的宗教盛事「保生文化祭」將在4月13日登場，今年的重頭戲為三年一次的保生大帝遶境，將於4月22日迎請保生大帝出巡，現場除了傳統戲曲表演外，也會進行特別的「放火獅」儀式。

每年農曆3月15日是保生大帝聖誕，台北大龍峒保安宮自1994年開始舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局也將「保生文化祭」列為國際級觀光活動；2021年核定為台北市重要民俗無形文化資產。

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今年「保生文化祭」迎來三年一次的恭祝保生大帝聖誕遶境，將於4月22日迎請保生大帝出巡，保安宮的遶境始於清咸豐5年，其中，遶境隊伍最引人注目的就是保安宮各個力士會的神轎，一頂頂雕刻精緻、作工細膩的神轎，展現傳統藝術之美；當天也會有北管軒社、獅陣及許多極富盛名的傳統藝陣出陣。

值得關注的是，保安宮廟埕會進行「放火獅」，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵著辟邪除疫，讓信眾重溫台灣舊時廟會的歡慶氣氛。

而 「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演是保生文化祭重要的活動內容，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月13日至5月6日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登臺演出，包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝領導的薪傳歌仔戲劇團，更有在地學子台北市永樂國小歌仔戲劇團登臺演出。

保安宮董事長廖武治表示，遶境當天除了能觀賞各個力士會的神轎以及許多頗負盛名的藝陣出陣演出，還有放火獅的儀式，火獅是由藝師李清榮所製作的糊紙火獅，民眾能一睹傳統紙藝精細之美，施放火獅象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護芸芸眾生的健康平安；而家姓戲的演出除了讓大家重溫廟埕看戲的回憶，也讓社會大眾能更加認識傳統戲曲文化。

此外，為發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神，鼓勵國內從事基層醫療工作的醫師，以及對醫學教育、學術研究或有重大貢獻之醫療團體或機構，保安宮特別舉辦「財團法人保安宮第7屆醫療奉獻獎」，公開表揚獲獎醫師或機構，設有「醫療奉獻個人獎」及「醫療奉獻團體獎」，頒發獎牌及獎金100萬元，自4月10日起至4月25日止受理報名。

台北市民政局長陳永德表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術、美學的元素，讓廟會活動有了全新風貌，除了遶境踩街、施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，十分感謝保安宮對傳統藝術的保存與堅持。

台北市民政局副局長吳坤宏與保安宮董事長廖武治出席「保生文化祭」記者會。（記者江采蓁攝）

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