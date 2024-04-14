大樹震倒橫倒鐵軌 阿里山林鐵暫停營運

阿里山林鐵鄰近交力坪車站處發生大樹橫倒鐵軌事件。（阿里山林鐵處提供）

2024/04/14 13:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山林鐵今日上午10點33分左右於37K+900（鄰近交力坪車站）發生大樹橫倒鐵軌事件，致由嘉義開往奮起湖及十字路車站的3個班次列車，分別暫時停靠於獨立山、梨園寮及交力坪，因評估無法短時間內完成清理作業，將原車返回嘉義，影響旅客去程279人、回程283人，可於1年内至各車站辦理退票。

林鐵處指出，今日列車發車前，已依規進行路線巡查正常，但第1班列車行經37K+900處發現倒樹後立即通報，並由監工區派員前往清理，因評估無法於短時間內完成清理作業，因而本線嘉義至奮起湖、十字路來回計6班次列車均停止營運。

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林鐵處表示，嘉義地區4月份已經出現19起地震，恐影響山區邊坡地質穩定，林鐵處會持續觀測，加強路線巡檢，如有發現影響會立即移除，提高行車安全。

但有人爆料指稱，大地震過後，林鐵危機意識不足，沒停駛1天讓道班仔細檢查路段，從地震至今仍天天正常行駛，還接待林鐵上層單位的長官來訪，搭道班台車去看42隧道，由於道班為了接待長官忙得不可開交，根本沒其他時間去仔細檢查路段，加上火車天天正常行駛，想要檢查路段，更是心有餘而力不足，而且當初林鐵處不是自信滿滿的跟媒體回覆路況正常嗎，那今天無風無雨無地震，怎麼會倒這麼大顆的樹。

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