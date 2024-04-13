沒導航年代「怎麼活下來」？網解答：副駕人肉導航

網友發文問，沒導航的年代，老一輩駕駛都怎麼生存下來的？示意圖。（美聯社）

2024/04/13 22:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現今科技發達，找路靠手機導航就能抵達。一名網友發文問，在以前沒導航的年代「老一輩的駕駛都怎麼生存下來的」？貼文一出，釣出一票人出來話當年，也有人點出不同時代最大的差異。

近期一名網友在PTT 發文表示，因為自己是路癡的關係，沒導航很容易迷路，不禁好奇以前的駕駛，在沒有導航情況下「到底怎麼生存下來的」？原PO認為，除了依靠紙本地圖外應該別無他法，「難道真的有人可以把地圖路線全記在腦袋裡嗎？」並拋問現在還有人出遠門不用看導航的嗎？

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貼文一曝光，引起不少網友回應，「現代人比較不敢問路，也比較怕被人問路」、「路是在嘴巴上的」、「過去的快速道路，交流道也沒現在複雜」、「以前辦戶外的活動還要先場勘」、「檳榔攤買飲料可以問，你有買對方都會熱心回」、「看地圖跟本來不及啦，那個攤開多大張」。

也有不少人出來話當年，「以前都先查好地圖，寫在紙上，走到哪，轉什麼路，沿路盯著地標」、「以前都要先手繪地圖啊」、「車上都有高速公路指引書，跟各縣地圖，每年都會買一輪新的」、「副駕駛就是人肉導航系統啊，負責看地圖」。

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