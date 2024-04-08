《人口不到六千》 三灣鄉連10年 每人圖館借閱數冠全國

三灣鄉立圖書館去年每人平均借閱26.06冊，奪下全國鄉鎮市第一。（記者彭健禮攝）

2024/04/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國家圖書館公布去年度「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，人口不到六千人的苗栗縣三灣鄉，去年每人平均借閱廿六．○六冊，是全國每人平均借閱五．四三冊的近五倍，不僅奪下全國鄉鎮市第一，也寫下連續十年居冠的傲人紀錄。

去年每人平均借閱26.06冊

除了每人借閱冊數全國鄉鎮市第一，三灣鄉持借閱證比例九十三％也是全國第一、每人擁書十二．一八冊全國第二、每人到館四．六九次全國第二；鄉長李運光於三月廿七日北上接受教育部次長林明裕頒獎，他歸功於鄉立圖書館營運有方，帶動閱讀風氣。此外，縣內通霄鎮、苑裡鎮、造橋鄉、西湖鄉也獲閱讀力表現績優鄉鎮市。

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借閱「得來速」體貼 親子好評

三灣鄉人口不到六千人，鄉內沒有書局，僅有一所國中、國小，鄉立圖書館肩負全鄉精神食糧補給重責。館方在公所支持下，悉心維護館舍、營造舒適自在閱讀空間，除了農曆春節休館，其餘每天開放，加上針對鄉民年齡結構，積極辦理親子、銀髮活動課程，多年來，已讓鄉內大人小孩、爺奶長輩愛上圖書館。

近年來，三灣圖書館推出借閱「得來速」服務，由館方依借閱者年齡，事先挑選好一箱卅本圖書，深獲好評，更吸引外鄉鎮市民使用。

育有兩歲娃的王小姐說，從苗栗市開車到三灣鄉約需四十分鐘，帶著小小孩上圖書館不好挑書，館方此舉讓借閱者帶了就走，「很貼心！」

圖書館管理員謝淑貞表示，館藏書籍約六萬九千冊，每兩個月更新一批新書，以滿足讀者需求，也會主動送書到鄉內國中、小學，讓學子除了課本，也能享受閱讀之樂。

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