中天換照》鑑定人︰中天內控自律失能 與中國資金關係應慎釐清

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天新聞台換照案聽證會，委員林麗雲（左起）、王維菁、蕭祈宏等3人主持聽證會。（記者廖振輝攝）

2020/10/26 17:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕中天新聞台換照聽證會今天舉辦，國家通訊傳播委員會（NCC）邀請7位各具不同專業的鑑定人發表意見，鑑定人普遍認為中天新聞台內控、自律失能，倫理委員會及獨立審查人發揮功能有限，遭裁罰及申訴案件多等，也有委員提及與中國資金之關係，認為應該謹慎釐清。

今日會議鑑定人包括公民參與媒體改造聯盟林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中研院法律學研究所研究員廖福特、輔大新聞傳播系副教授陳順孝、東吳大學會計系副教授柯瓊鳳、文化大學新聞系副教授陳慧蓉、台北大學經濟系教授郭文忠等。

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廖福特指出，以中天新聞申訴案件來看，107年有13件、109年前5個月有24件、108年有164件，類型包括過度集中政治人物、報導失衡、不報導香港反送中事件等，整體而言並未達到申訴改善情況。且中天所設立4個層級的新聞品管，從108年至109年來看，包括報導特定政治人物比例過多、業務人員設招攬新聞置入、未落實內控及自律機制等。

陳順孝則認為，如果中天的4層品管機制可以落實運作，應該可以發展成為優質新聞頻道，但實踐成果與理想落差極大。他表示，中天新聞台違規受罰次數居冠、金額也最高，被申訴次數也是最多，自律內控機制顯然失能、營運顯有不善。且中天內控機制看來不足以確保包括落實節目製作流程自律、自律倫理委員會有效運作、獨立審查人有效運作、改善違規並提升新聞專業自主。

郭文忠也認為，中天新聞在107年至109年間裁罰案件甚多，許多是較為嚴重之違反事實查證原則案件，顯示過往自律內控機制存在明顯缺陷，且換照之附款及評鑑命改善事項之執行情形存在疑慮，大股東的影響不利中天新聞報導公正性。不過其財務狀況良好、閱聽眾及員工勞動權益也應該納入考慮。

柯瓊鳳提到，103年中天被要求半年內設立獨立審查人，但遲未改善，已失去企業信用，一直到拖到5年半後，也就是前年7月才設立，而且從工作職掌可發現多數是提供建議，並無實權，在獨立審查人及自律委員會的有效運作尚未能看出。

柯瓊鳳也提及，蔡氏家族持有且控制旺旺食品絕大股權，旺旺食品又持有神旺投資百分之百股權，神旺投資持有中天電視75%股權，而旺旺食品於香港交易所上市，相關資訊不甚透明，且蔡氏家族主要事業體都在對岸，難以區分左右手資金或直接間接企業之資金，另旺旺控股在中國境內投資公司超過100家，財報也記載有「政府補助金」。

陳慧蓉則提到，觀眾申訴中天新聞案件未被進一步分析處理，即使中天召開倫理委員會，但直到受到外部法規處分才有所改變，可見獨立自律機制難以落實問責及內控功能；另外獨立審查人雖有提出相關改善及建議，但這些建議是否進入編採流程或公司管理中成為制度，都看不出相關成效。

林月琴則說，近2年民眾申訴中天案件增加2.7倍、NCC過去2年對中天裁處金額跟件數增加超過25倍，整體而言過去6年中天新聞報導品質更為惡化；另自律內控機制也有所失能，包括自律倫理委員會一直未有效運作，處理民眾申訴淪於空泛罐頭回應，獨立審查人長期未設立，設立後如審查時間、無實權等都是問題。

沈伯洋則強調，新聞自由須受保障，重點不在於報導內容是否親近特定國家，而是處理與編排新聞的方式，是否符合相關規定。內容審查將形成寒蟬效應，但至少須要有形式的審查，如節目本身配置、報導本身比例等等，才能保障多元自由的發展，所以長期多元觀點缺乏，應為換照審查重要考量。

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