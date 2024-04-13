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不法金流2700萬！徐巧芯大姑涉詐欺、洗錢 收押禁見

對大姑涉及詐欺，國民黨立委徐巧芯（圖）說不了解案情，成年人要為自己行為負責。（資料照）

對大姑涉及詐欺，國民黨立委徐巧芯（圖）說不了解案情，成年人要為自己行為負責。（資料照）

2024/04/13 18:55

〔記者吳政峰／台北報導〕刑事局電偵一隊清查165反詐騙專線的通報資料，發現一名林姓男子成立人頭公司，帳戶交由杜姓男子、劉姓女子夫妻檔使用，不法金流高達2700萬餘元，疑涉詐欺、洗錢，3月間報請台北地檢署偵辦，檢察官訊後認3人有勾串、滅證之虞，向台北地院聲押獲准。而經查，劉女的真實身分，竟是國民黨立委徐巧芯的大姑。

電偵一隊依打詐「情資研析中心」研析假投資詐欺案件，比對165反詐騙專線資料，追查被害人被騙轉出款項金流，發現有一疑似人頭公司帳戶涉嫌經手詐欺贓款進行洗錢，發交電信偵查大隊第一隊偵辦，並與台北市警局刑事警察大隊偵一隊組成專案小組，報請北檢指揮偵辦。

案經追查，檢警發現林姓公司負責人涉嫌擔任人頭及車手，負責開立公司帳戶供杜、劉兩夫妻使用，並受杜嫌指揮協助提款及層轉洗錢，涉案不法金流約2700萬餘元。

檢察官認3人涉及詐欺、洗錢，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲請搜索票獲准，3月25日指揮警方搜索，並核發拘票拘提林、杜、劉等3名犯嫌到案，訊後認3人有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准，至於不法所得數額、是否有共犯、相關犯罪事實，現由檢察官指揮專案小組擴大偵辦中。

劉女真實身分之前傳為徐巧芯的親戚，而今證實確為大姑。徐曾多次高喊反詐騙，未料親戚竟涉詐，綜合媒體報導，她對此切割稱不了解案情，強調成年人要為自己的行為負責，大姑夫妻檔曾騷擾她的朋友，詐騙家人錢財，她已多次嚴正告誡對方，不可能與其有任何合作來往，請勿藉她的名義在外招搖撞騙，並留有對話紀錄佐證，也曾經協助受害的朋友向警方報案。

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