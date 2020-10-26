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    中天換照》蔡衍明抵達會場 數十位抗議民眾向NCC嗆聲

    蔡衍明今26日出席NCC中天換照聽證會。（記者塗建榮攝）

    蔡衍明今26日出席NCC中天換照聽證會。（記者塗建榮攝）

    2020/10/26 09:37

    〔記者楊綿傑／台北報導〕中天新聞台換照案9時30分將召開聽證會，眾所關注，而力挺中天、新聞自由的人馬已在多點聚集，旺董蔡衍明稍早也已抵達會場。對於各界揣測，國家通訊傳播委員會（NCC）昨深夜也發表聲明，將依法行政，進行專業嚴謹審查，呼籲媒體勿以臆測影響聽證程序。

    包括交通部、立法院、NCC濟南路辦公室前，在聽證會開始前已聚集超過數十民眾，手舉國旗、力挺中天等標語，展開示威活動。濟南路外舞台主持人甚至揚言要前進行政院，與NCC直球對決、開戰，甚至點名主委陳耀祥、副主委翁柏宗，要廢除NCC等語，鼓動現場情緒。

    NCC日前特別邀請蔡衍明親自出席聽證會做說明，後續蔡衍明以「有前提」方式答應出席，包括提供完整證據資料、有充足論述時間等，但NCC認為資料早已明確，並未做任何調整，不過蔡衍銘今天仍舊親自出席。

    而這段期間以來，各界對換照案諸多揣測，NCC昨夜也發聲明表示，籲媒體勿以臆測資訊進行報導，以免干擾聽證會及審查程序之正常進行，並重申，考量外界對該案多所關注，為求程序嚴謹，爰依委員會議決議，辦理聽證會，為擴大社會參與，當日並將進行全程轉播。

    聲明也提到，NCC瞭解外界對該案之關心，惟報導與評論仍須注意查證，勿對換照案妄加臆測影射，NCC亦將秉持一貫審慎態度持續堅守崗位、依法行政，以專業嚴謹的審查，回應社會的關注與期待。

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