中天換照》涉入媒體經營程度 蔡衍明：不清楚、未涉入

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明與多位委託代理律師出席。蔡衍明表示他的理念是愛台灣，不過相關經營細節他均以不清楚、未涉入的態度回應。（記者廖振輝攝）

2020/10/26 14:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦中天新聞台換照聽證會，旺董蔡衍明也親自出席，針對會議主持人詢問蔡涉入媒體經營程度以及理念，蔡表示他的理念是愛台灣，如果有害到台灣他可以道歉，不過相關經營細節他均以不清楚、未涉入的態度回應。

蔡衍明今日會議均未開口發言，不過到聽證會進入後半段時，會議主持人詢問中天經營理念，並點名蔡發言，蔡衍明終於獲得宣洩出口，他表示，他的理念就是真道理性、真愛台灣，都是在想怎樣讓台灣人能過更好日子。

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被問及是否前往媒體公司指導，蔡衍明說，中天他1年只去3次，而且只去大門口，像是開市拜拜、中元普渡，還有1次則忘了。中國時報則有進去過，不過大部分也都是去拜拜，相關的事情都不一定瞭解。

蔡衍明說，會在群組跟媒體集團溝通，大家都會講自己的想法，不是都聽他一個人的，會上Youtube就是因為有時候跟他們想法不同。

蔡衍明認為，感覺今天自己是來接受思想審查、政治審查，當初來到媒體，只帶了1個兒子來，甚麼人都沒帶進來，但後來2012年就出了那麼大的「反紅媒」的事情。

蔡衍明說，很多人叫他今天不要來，但他個人認為就是要捍衛中天新聞人的尊嚴、權益，不想回到2012年那時，後來很多人不替中時寫稿，中天記者出去採訪也被肉搜，不想要再這樣子。

蔡衍明也感嘆，當時很多同仁出去都覺得丟臉，但到底哪裡害到台灣人，哪裡對不起來台灣人？他了解到現在年輕人對他意見很多，所以現在走出來，想讓年輕人瞭解他，大家一起救台灣。

蔡衍明並表示，如果有做對不起台灣的事，可以說清楚，他跟大家道歉都沒關係。對於媒體經營、相關理念播放、甚至是集團相關產品推廣，他則一概都表示沒那麼清楚。

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